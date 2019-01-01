Clement: Diagne cezasını çekiyor

Club Brugge Teknik Direktörü Phillippe Clement, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında ’a konuk olacak ’de teknik direktör Phillippe Clement basın toplantısı düzenledi.

İyi bir sonuç almak istediklerini söyleyen Clement, “Galatasaray’ın nasıl bir dizilişle oynayacağı önemli değil. Biz kendi oyunumuzu oynamaya geldik. Galatasaray’ın burada rakipleri nasıl zorlandığını gördük. Elimizden geleni yapacağız” dedi.

"Diagne cezasını çekiyor"

Mbaye Diagne hakkındaki soruları da yanıtlayan Clement, “Diagne şu anda bizim oyuncumuz. Bu konuyla ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Birkaç gün içinde her şey değişebilir. Bir hata yaptı ve benim verdiğim cezayı çekiyor. Umarım bundan ders alıp aramıza tekrar aramıza döner” ifadelerini kullandı.