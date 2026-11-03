Real Madrid ve Barcelona, bugün salı günü hayatını kaybeden Tenerife oyuncusu Jesus de Miguel'in ailesine desteklerini açıkladı.

Tenerife, oyuncusunun vefatını bugün salı sabahı saat sekizde duyurmuş, bu haber kulübün, taraftarlarının ve futbol ailesinin üzerine derin bir hüzün bulutu çökmüştü.

Tenerife, mesajının başında şunları söyledi: "Acının şiddetiyle yıkıldık, şoktan dilimiz tutuldu ve bunun gerçek olduğuna inanamıyoruz."

Tenerife şöyle devam etti: "Teselli edecek sözler yok, bu hüzünle dolu duyguyu hafifletebilecek hiçbir şey de yok. Yasa boğulmuş ailesinin ve sevdiklerinin, bugün bu acı sona ağlayan tüm Tenerife ailesi fertlerinin yanındayız."

Barcelona ise konuya ilişkin "X" platformundaki bir paylaşımda şöyle dedi: "Barcelona kulübü olarak, Tenerife oyuncusu Jesus de Miguel'in vefatına dair bu trajik haberden dolayı üzüntü içindeyiz. Bu son derece zor anlarda ailesine, arkadaşlarına ve sevdiklerine tüm desteğimizi ve taziyelerimizi sunuyoruz."

Aynı doğrultuda Real Madrid de resmi internet sitesinde şunları yazdı: "Kulüp, başkanı ve yönetim kurulu, 30 yaşında aramızdan ayrılan Tenerife oyuncusu Jesus de Miguel'in vefatı nedeniyle en içten taziyelerini ve başsağlığı dileklerini sunar. Kulüp, bu zor anlarda ailesine, takım arkadaşlarına, kulübüne ve tüm sevdiklerine karşı derin üzüntüsünü ve dayanışmasını dile getirir. Huzur içinde yat."