Real Madrid, kadroya yönelik sakatlıklara ve bazı mevkilerin, özellikle orta sahanın takviye edilmesi gerektiğine dair artan spekülasyonlara rağmen, önümüzdeki kış transfer döneminde yeni transferler yapmayı planlamıyor. Kulüp kulislerinde mevcut kadronun rekabet edebileceğine ve sezon hedeflerini gerçekleştirebileceğine dair köklü bir inanç hâkim.

İspanyol "As" gazetesine göre, Madrid ekibinin yönetimi ocak ayındaki piyasaya ilişkin alışılmış politikasını değiştirmeye hazır görünmüyor. Yönetim, şu an için müdahale etmeye gerek görmüyor ve José Mourinho'nun mevcut gruba liderlik ederek istenen sonuçları elde edebileceğine güveniyor.

Buna karşılık, Portekizli teknik direktörün onayını almaları şartıyla, ayrılmak isteyen her oyuncu için kapı açık kalmaya devam ediyor; ancak bu senaryo mevcut aşamada uzak bir ihtimal olarak görülüyor.

Bu inanç, orta sahanın takviye edilmesi ihtimaline dair konuşmalara rağmen geldi. Ne var ki takımın Camp Nou'da Barcelona karşısında Bernardo Silva ve Arda Güler önderliğinde sergilediği performans, takımın önümüzdeki zorluklarla başa çıkabilecek unsurlara sahip olduğu yönündeki yönetimin görüşünü pekiştirdi.

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Real Madrid ocak ayında yeni oyuncularla anlaşma ihtimalini devre dışı bırakırken, yönetim kiralık gönderilen bir dizi yeteneğin geleceğini de yakından takip ediyor. Bunların başında Como oyuncuları Jacobo Ramón ve Nico Paz ile birlikte Rafa Marín ve Víctor Muñoz geliyor.

Yönetim, bu oyuncuların geri çağrılması seçeneklerini kullanma konusundaki tutumunu henüz netleştirmedi; nihai kararı vermeden önce her oyuncunun gelişimini ve takımın ihtiyaçlarını değerlendirmek için gelecek yılın ilkbaharına kadar beklemeyi tercih ediyor.

Jacobo Ramón'un ismi, gelecekte Antonio Rüdiger'in yerini doldurabilecek olası seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor; ancak geri dönüşü henüz nihai bir karar hâline gelmedi.

Gazeteye göre bu hamleler, Real Madrid'in ister transferler ister kiralıkların geri çağrılması konusunda olsun, transfer piyasasıyla ilgili kararları alma konusunda acele etmediğini; mevcut kadrosunun istikrarını korumayı ve gerçek ihtiyaçların değerlendirilmesini sezonun ileriki bir aşamasına bırakmayı tercih ettiğini teyit ediyor.