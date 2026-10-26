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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Clasico'yu kaybetmesine rağmen Raphinha, Cristiano Ronaldo'nun izinde

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Raphinha
C. Ronaldo
İspanya
Brezilya
Portekiz

Olağanüstü bireysel başarı

Barcelona El Clasico'da Real Madrid'e yenilmesine rağmen, Brezilyalı Raphinha gol rakamlarıyla İspanya Ligi'nde tarih yazmayı sürdürerek olağanüstü bir bireysel kazanç elde etmeyi başardı ve efsane Cristiano Ronaldo'nun on yıldan fazla süre önce Kraliyet forması altında gerçekleştirdiği başarıyı yeniden hatırlattı.

Brezilyalı yıldız, İspanya Ligi'nin onuncu haftası kapsamında dün Pazar günü Camp Nou'da Real Madrid'e 2-1 kaybedilen maçta Barcelona'nın tek golünü kaydetti. 61. dakikada beraberlik golünü atan Raphinha'nın ardından Kylian Mbappe, 87. dakikada attığı golle maçın kaderini belirledi.

"Tribuna" sitesine göre Raphinha, İspanya Ligi'nde bir sezonun ilk on haftasında 13 gol kaydeden ilk oyuncu oldu; bu, 2014-2015 sezonunda Real Madrid ile olağanüstü bir gol rakamına ulaşan Cristiano Ronaldo'dan bu yana ilk kez gerçekleşti.

Ronaldo o sezon ligdeki ilk on maçında 17 gol kaydederek, on yıldan uzun süre tekrarlanamayan bir gol ölçütü belirlemişti; Raphinha ise bu sezondaki güçlü başlangıcı sayesinde bu başarıya yaklaştı.





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