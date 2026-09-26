Clasico'ya yetişecek mi? Real Madrid'den Mbappe hakkında açıklama

Real Madrid, bugün cumartesi akşamı, Fransız oyuncusu Kylian Mbappe'nin sakatlığı hakkında resmi bir açıklama yayınladı.

Real Madrid, resmi internet sitesi üzerinden şunları belirtti: "Oyuncumuz Kylian Mbappe'nin kulübün sağlık ekibi tarafından geçirdiği tetkiklerin ardından, sol dizinin arka kapsülünde aşırı gerilme teşhisi konuldu."

Real Madrid, Mbappe'nin sahalardan uzak kalacağı süreyi açıklamadı; ancak AS gazetesi, Fransız oyuncunun iyileşme süresinin 10 ila 12 gün arasında olacağını doğruladı.

Böylece Fransız forvet, Barcelona'ya karşı oynanacak ve gelecek 25 Ekim tarihinde yapılması planlanan sezonun ilk El Clasico maçına yetişebilecek.

Önümüzdeki dönemin önemi, İspanya Ligi'ndeki geleneksel rakiple yapılacak karşılaşmayla sınırlı değil; zira başkent ekibini bir dizi önemli maç bekliyor. İki hafta sonra Villarreal'i ağırlayacak, ardından Roma'ya konuk olacak; daha sonra da kendi sahasında Sevilla ve Leipzig'i konuk edecek.

Kylian Mbappe, dün akşam UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Fransa arasında oynanan karşılaşma sırasında sakatlanmıştı.



