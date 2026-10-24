Barcelona kanat oyuncusu Lamine Yamal, Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe ile üst üste iki farklı organizasyonda karşı karşıya gelecek.

İlk karşılaşma pazar akşamı La Liga'da Spotify Camp Nou'da oynanacak. İkincisi ise iki gün sonra pazartesi günü Londra'da düzenlenecek Ballon d'Or töreninde yaşanacak.

Sport gazetesi, Yamal'ın Mbappe karşısında psikolojik üstünlüğü ele geçirdiğini aktardı; bilanço belirleyici görünüyor; aralarındaki doğrudan karşılaşmalarda Lamine 9 galibiyete sahipken, Fransız yıldızın yalnızca 2 galibiyeti bulunuyor.

Lamine Yamal ve Kylian Mbappe, Fransız henüz Paris Saint-Germain oyuncusuyken, 2023-2024 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahada ilk kez karşı karşıya geldi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Barcelona, Parc des Princes'te 3-2 kazandı; ancak Camp Nou'daki rövanş maçında Parisli ekip, Mbappe'nin attığı iki golle Katalan rakibini 4-1 mağlup etti.

Yamal, Mbappe'nin forma giydiği takımların kalesine 6 gol kaydederken, Fransız oyuncu, Yamal'ın yetiştiği Katalan ekibinin ağlarını 9 kez havalandırdı.

Kylian'ın diğer galibiyeti ise geçen sezon İspanya Ligi'nde Santiago Bernabeu'da oynanan Real Madrid-Barcelona maçında geldi.

Geri kalan galibiyetlerin tamamı ise ister El Clasico maçlarında ister İspanya ile Fransa milli takımları arasındaki karşılaşmalarda olsun Yamal'a ait oldu; bunların sonuncusu 2026 Dünya Kupası yarı final maçıydı.

İki oyuncu da Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya milli takımının 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan o maçta ilk 11'de yer aldı ancak ikisi de gol atamadı.

Her ikisi de Barcelona ve Real Madrid'i bir araya getiren ve sahada yer aldıkları son maçta, yani Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibinin 3-2 galibiyetiyle biten İspanya Süper Kupası finalinde de gol atamadı.

Dikkat çeken bir nokta ise, Yamal ve Mbappe'nin, geçtiğimiz mayıs ayında Barcelona'nın 2-0 kazandığı ve Katalan ekibinin La Liga şampiyonluğunu kesinleştirmesine katkı sağlayan, Spotify Camp Nou'da oynanan son El Clasico maçında sakatlık nedeniyle yer almamalarıydı.

İki oyuncu daha önce Spotify Camp Nou'da Barcelona ile Real Madrid arasında hiçbir El Clasico maçı oynamamıştı; bu nedenle pazar günkü karşılaşma, bu statta ikisi için ilk olacak.