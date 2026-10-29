Barcelona içinde, takımın Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında aldığı yenilgilerin ardından, önümüzdeki kış transfer döneminde savunma hattını güçlendirme gerekliliğine dair tartışma yeniden alevlendi.

Son haftalarda Katalan ekibini vuran sakatlıklar, takımın Real Madrid ve Paris Saint-Germain karşısında iki mağlubiyet almasının ardından ciddi bir alarm verdi.

Sport gazetesi, Barcelona'nın ocak ayındaki kış transfer döneminde anında katkı sağlayabilecek bir stoper aradığını, aynı zamanda gelecek için umut vadeden potansiyele sahip savunmacıları Avrupa pazarında takip ettiğini aktardı.

Nihai kararı Alman teknik direktör Hansi Flick verecek, ancak sportif direktör Deco bu dosya üzerinde şimdiden çalışıyor.

Barcelona'nın geçtiğimiz yazki planı, Flick'in hücum hattını tamamen yeniden şekillendirmeye verdiği öncelikle belirlenmişti. Alman teknik direktör, fark yaratabilecek, takıma dinamizm ve özellikle hücum mevkilerinde hız katabilecek oyuncularla anlaşmak istiyordu ve kulüp bu taleplere cevap vermek için çalıştı.

Kulüp, Anthony Gordon ile anlaşmak için büyük bir meblağ harcadı ve Karim Adeyemi'yi transfer piyasasında ortaya çıkan bir fırsat olarak kadrosuna kattı. Ayrıca Gabriel Jesus'u kadrosuna katmakla sonuçlanmadan önce son ana kadar Julian Alvarez'i transfer etmeye çalıştı. Harcanan mali çaba büyüktü, bu nedenle Ronald Araujo'nun Liverpool'a ayrılmasına rağmen stoper mevkisini güçlendirme seçeneği göz ardı edildi.

Mevcut sezonun ilk evresinde, takımın oyuncu rotasyonu açısından hücum hattında veya orta sahada kayda değer bir sorun yaşamadığı ortaya çıktı, ancak savunma hattındaki durum belirgin bir karışıklık yaşıyor.

Andreas Christensen, Jules Koundé ve Eric Garcia, şimdi de Xavi Espart gibi oyuncuların sakatlıklarının aynı zamana denk gelmesinde kötü şansın rol oynadığı kesin, ancak gerçek, stoper mevkisinde sorunlarla karşılaşma ihtimaline işaret ediyor.

Deco bu sorunu aslında yaz döneminde fark etmişti, bu yüzden Inter'in savunmacısı Alessandro Bastoni ile anlaşmak için temaslar ve girişimlerde bulundu, ancak transferin maliyeti ve oyuncunun Barcelona'nın risk üzerine kurulu savunma anlayışına ne kadar uyum sağlayabileceğine dair kuşkular, kulübü yaz transfer döneminin başında onunla anlaşmaktan vazgeçmeye itti.

Şimdi Barcelona, nihai kararı almasına yardımcı olacak birçok faktörü yakından takip ediyor; bunlardan biri Christensen'in durumunun seyri. Flick, Danimarkalı savunmacının potansiyelini ve profesyonelliğini beğendiği için sözleşmesinin iki yıl daha uzatılmasına onay vermişti, ancak oyuncu yeniden fiziksel sorunlar yaşadı ve sezonun başlangıcının büyük bölümünü sahalardan uzak geçirdi.

Christensen'in durumu iyi bir şekilde düzeliyor gibi görünüyor, ancak Katalan kulübünün yönetimi onun dönüşünü büyük bir ihtiyatla ele alıyor ve sezon sonuna kadar ona azami ölçüde özen gösterecek; bu da sürekli bir rotasyona tabi tutulacağı ve devamlı oynamayacağı anlamına geliyor. İkinci faktör ise, Barcelona'nın ocak ayında bir transfer gerçekleştirmek için elindeki son derece sınırlı maaş tavanı marjı. Kulüp bir oyuncu kaydetmesine imkân verecek paraya sahip, ancak en üst seviyeden bir oyuncuyla anlaşmaya yetecek kadar parası yok.

Bu engel, kulübün hamlelerine büyük kısıtlamalar getiriyor; zira kış transfer piyasası karmaşıktır ve şu anda mevcut fırsatlar az. Her ne kadar Barcelona hem sportif hem de mali açıdan uygun olabilecek bazı isimleri değerlendiriyor olsa da.

İşte burada belirleyici üçüncü faktör devreye giriyor: Eğer Barcelona yeterli oyun süresi alamayan oyunculardan birini satmayı başarırsa, durum köklü biçimde değişecek. Nihai karar henüz alınmadı, ancak sportif yönetim, anında katkı sağlayabilecek bir stoperle anlaşmaya öncelik verme hedefiyle çalışıyor.

Üst kategoriden seçenekler var, ancak kulüp kendisine sunulan teklifleri de dinliyor; bunlar, ocak ayındaki kış transfer döneminde uygun fırsat ortaya çıkarsa kaçırılması zor olacak istisnai transferleri ortaya çıkarabilir.

Barcelona, ancak kadronun kalitesini gerçekten yükseltebilecek ve takımda ilk on bir yeri için mücadele etme şansına sahip bir oyuncuyla anlaşacak.

Açık olan bir diğer yol ise, kış transfer döneminde gerçekleştirilmesi zor olan stratejik transferler kapsamında, gelecek için umut vadeden oyuncularla anlaşmak. Bu bağlamda Barcelona, Stuttgart'ın savunmacısı Finn Jeltsch ve Leipzig'in savunmacısı Castello Lukeba gibi oyuncuları takip ediyor.

Bu transferler büyük mali meblağların yatırılmasını gerektiriyor, ayrıca uzun vadeli kumarlar niteliğinde; bu da bunların yaz döneminde gerçekleştirilmesini daha uygun kılıyor ki bu oyuncular takıma sakin bir şekilde ve daha iyi koşullarda uyum sağlayabilsinler.

Flick, stoper mevkisinde Pau Cubarsi ve Gerard Martin ikilisinden son derece memnun, ancak takımın şu anda onlara bir alternatifi yok; ayrıca oyuncular, oynadıkları dakika sayısı nedeniyle büyük bir yük taşıyor.

Christensen'in kasım ayında dönmesi bekleniyor, Eric Garcia ise stoperden ziyade bek mevkisinde oynuyor.

Sportif yönetim, bir hamle yapmanın artık zorunlu hale geldiğinin farkında. Flick ise konuyu değerlendiriyor ve kulüp içindeki ilgili tarafların mutabakatını sağlayacak bir oyuncu bulunması şartıyla, mümkünse bir transferi tamamlamaya meyilli.