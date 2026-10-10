Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, La Liga'nın sekizinci haftasında Santiago Bernabeu'da Villarreal ile oynanan ve Beyazlılar'ın 1-0 kazandığı maçın ardından basın toplantısına çıkmama kararı aldı.

Marca gazetesi, La Liga'nın, maçın bitiminin üzerinden 40 dakika geçmesine rağmen Portekizli teknik adamın Bernabeu'daki basın toplantısı salonuna gelmediğini ve toplantıya katılmayacağını duyurduğunu aktardı.

Bu sezon alışılmış hale gelen bir manzara içinde, Real Madrid'den hiçbir oyuncu da açıklama yapmadı.

Ancak en dikkat çekici haber Mourinho ile ilgili. Marca gazetesinin öğrendiğine göre Portekizli teknik adam, hakemlikle ilgili yapacağı açıklamaların kendisine ceza getirmesinden çekindiği için konuşmamayı tercih etti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Teknik direktör, "Konuşmayacağım çünkü Sevilla ve Barcelona maçlarında yedek kulübesinde oturmak istiyorum" dedi.

Portekizli teknik adam, hakem Diaz de Mera'nın maçtaki hakemlik performansına son derece öfkeliydi; bu durum maç boyunca açıkça görüldü. Vinicius'un gördüğü kırmızı kart ise bardağı taşıran son damla oldu.

Mourinho, Atletico Madrid'in maçı 9 kişi tamamlamayı hak ettiğini düşündüğü derbi maçından bu yana zaten öfkeliydi; ancak Brezilyalı oyuncunun Saliba'nın saçını çektiği için kırmızı kart görmesi Portekizli teknik adamın öfkesini daha da artırdı.

Negreira davasının arka planda sürmesiyle birlikte, Real Madrid içinde hakemlik sistemine yönelik öfke her hafta artıyor.

Bu gergin ortamda Mourinho, sessiz kalmayı, biraz nefes almayı ve medyanın karşısına çıkışını önümüzdeki salıya, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanacak maç öncesindeki basın toplantısına ertelemeyi tercih etti.