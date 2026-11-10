Suudi Arabistan Roshn Ligi kulüpleri, önümüzdeki üç hafta boyunca Asya ve Afrika kıtalarında düzenlenecek en iyi oyuncu ödül törenlerinin art arda gelen tarihleri nedeniyle büyük bir çıkmaza girdi.

Suudi Arabistan Roshn Ligi birliği, 2027 Asya Uluslar Kupası'nın gelecek yılın ocak ayından aralık ayına ertelenmesinin ardından, içinde bulunulan sezonun sonuna kadar müsabakanın yeni fikstürünü açıklamıştı.

Yeni tarihi açıklanan en önemli maç, dokuzuncu haftadan ertelenen El Ahli ile El Nassr arasındaki klasiko maçıydı. Karşılaşma, bu ay 20 Kasım günü Cidde'deki El Inma Stadı'nda oynanacak.

Yeni tarih, Asya'daki en iyi oyuncu ödül töreninden sadece bir gün sonrasına denk geliyor. Tören, aynı ayın 19'unda Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek ve törene El Hilal ile El Ahli'nin yıldızları Salem El Devseri ve Firas El Brikan katılacak.

En büyük sorun El Brikan için olacak. Zira tarihinde ilk kez Asya'nın en iyi oyuncusu ödülüne uzanmayı hayal ettiği bir dönemde, El Nassr'a karşı oynanacak klasiko maçından mahrum kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Aynı sorun El Nassr kulübünün de başına gelecek; ancak bu kez Nijerya'nın Lagos kentinde 7 Aralık yerine gelecek 2 Aralık gününe çekilen Afrika'daki en iyi oyuncu ödül töreni nedeniyle.

Törene, El Nassr'ın yıldızı Senegalli Sadio Mane ile El Hilal ve El Ahli'nin kalecileri Faslı Yassine Bounou ve Senegalli Edouard Mendy gibi Roshn Ligi'nin birçok yıldızı katılacak.

Törenin yeni tarihi Bounou'yu olumsuz etkileyecek. Zira takımı El Hilal, bir gün sonra Roshn Ligi'nin on dördüncü haftası kapsamında El Diriyah ile beklenen bir derbi maçına çıkacak.

Törenden sadece iki gün sonra, Sadio Mane'nin oynadığı El Nassr, El Kadisiye'ye karşı beklenen bir zirve maçına çıkacak; kalesini Mendy'nin koruduğu El Ahli ise aynı haftada El Faysali ile karşılaşacak.

Böylece bu oyuncular, kulüplerini Roshn Ligi'nde bekleyen önemli maçları oynamak ile kendilerini kıtalarının zirvesine taşıyacak ödülü almak umuduyla Lagos'a seyahat etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaklar.