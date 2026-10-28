Son saatlerde Real Madrid'in yıldızı Fede Valverde'nin fiziksel sorunlar yaşamasının ardından takımın bir sonraki maçta oynayıp oynayamayacağına dair soru işaretleri gündeme geldi ve durumu merakla beklendi.

Bu konuda İspanyol gazeteci Mario Penalver, bugün çarşamba günü, Valverde'nin geçtiği tıbbi tetkiklerin herhangi bir sakatlık ihtimalini ortadan kaldırdığını söyledi.

Uruguaylı orta saha oyuncusunun, La Liga'nın 11. haftası kapsamında önümüzdeki pazar günü "El Sardinero" stadında oynanacak Racing Santander maçı için teknik direktör José Mourinho'nun emrinde olacağını da sözlerine ekledi.

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Valverde, Barcelona karşısında sahayı terk etmesine neden olan arka uyluk kasında ağrı çekmişti, ancak Valdebebas spor kentinde geçtiği tetkikler ciddi bir sakatlığının bulunmadığını ortaya koydu.

Son dönemde Valverde'nin sağ bek mevkiinde kullanılması, teknik direktör José Mourinho'ya takımının en iyi versiyonunu sundu; zira bu tercih kendisine Arda Güler'i ilk on birde oynatma imkanı tanırken, savunmada da sağlamlık garanti ediyor.

Ancak Uruguaylı millî oyuncunun doğal bek oyuncuları Alexander-Arnold ve Denzel Dumfries'in önüne geçerek bu mevkide yer alması, bu iki transferin Real Madrid için ne kadar yararlı olduğu ve ikisinden birinin ilk on birde oynamasının daha doğru olup olmayacağı yönünde de soru işaretleri doğurdu.



