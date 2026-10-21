Clasico'da tam kopuş: Perez üçüncü kez dikkat çeken alışkanlığını tekrarladı

Önümüzdeki pazar günü Camp Nou, yalnızca yeşil sahanın içindeki bir zirve mücadelesine sahne olmayacak; İspanya'nın iki devi arasındaki tam kurumsal kopuşun yeni bir perdesine de tanıklık edecek. Zira Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in El Clasico'yu izlemek için Barcelona'ya gitmeyeceği kesinleşti.

Real Madrid, pazar akşamı Orta Avrupa saatiyle tam 21.00'de Barcelona'ya konuk olacak. Tüm dünyanın beklediği bu karşılaşmanın heyecanı, Jose Mourinho'nun Camp Nou'ya dönüşüyle daha da artıyor; bu, sezonun en dikkat çekici olayı olarak değerlendiriliyor.

Ancak çizgilerin dışında tablo tamamen farklı. İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine konuşan her iki kulüpten kaynaklar, Real Madrid'in "Negreira davası" kapsamında Barcelona'ya karşı sert kampanyasını başlatmasından bu yana, Barcelona ile Real Madrid arasındaki kurumsal ilişkilerin hâlâ tamamen kopuk olduğunu açıkladı.

Kaynaklar, bu kopukluğun bir sonucu olarak, El Clasico'dan saatler önce iki kulübün yönetim kurullarını bir araya getiren geleneksel iş yemeğinin düzenlenmeyeceğini doğruladı. Söz konusu protokol, onlarca yıl boyunca kutsal sayılan bir uygulamaydı.

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Florentino Perez, üst üste üçüncü sezonda Camp Nou'yu boykot etmeyi sürdürüyor. Geçen sezon Real Madrid'i VIP locasında temsil eden tek kişi onursal başkan Pirri olmuştu; bu yıl ise tahminler, kulübü yalnızca başkan yardımcısının temsil edeceği yönünde.

Buna karşılık, El Clasico'yu izlemesi beklenen önemli isimlerin listesi hâlâ tamamlanmış değil. Şimdiye kadar kesinleşen tek isim, dünyaca ünlü yıldız Tyler, the Creator. Maç sırasında Barcelona formasının önünde, sanatçının "GOLF" markasının logosu yer alacak; bu, Katalan kulübü için yeni bir pazarlama hamlesi olarak öne çıkıyor.



