Real Madrid'in yıldızı Fede Valverde'nin geçirdiği ilk tetkikler, Barcelona karşısındaki El Clasico maçının ardından ciddi bir sakatlık yaşadığı ihtimalini ortadan kaldırdı.

Bu sonuç, Valverde'nin sahayı terk etmesine neden olan arka uyluk kasındaki ağrılara rağmen geldi.

Real Madrid, Spotify Camp Nou sahasında oynanan El Clasico'da galibiyet elde etti; ancak Valverde'nin sakatlanma ihtimali, kraliyet takımının Barcelona ziyaretindeki tek olumsuz nokta oldu.

Takımın teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında Uruguaylı oyuncunun Dumfries ile değiştirilmeden önce 40 dakikadan fazla süre sakatlıkla mücadele ederek oynadığını itiraf etti.

İngiliz "The Athletic" gazetesinin aktardığına göre, Valverde'nin Valdebebas spor kompleksinde geçirdiği ilk tetkikler, herhangi bir ciddi sakatlık yaşamadığını ortaya koydu.

Bununla birlikte oyuncu, El Clasico sırasındaki bir pozisyonun ardından arka uyluk kasında ağrı hissederek son kırk dakikayı oynadı.

Portekizli teknik direktörün planı, Valverde'nin durumundaki gelişimi önümüzdeki günlerde takip etmek ve yüzde 100 hazır olma durumuna tam olarak kavuşamazsa, takımın ligdeki bir sonraki maçında Racing Santander karşısında onu dinlendirmek şeklinde.

Valverde'ye sağ bek mevkisinde güvenmek, Mourinho'ya takımının en iyi versiyonunu sundu; zira bu seçenek, orta sahanın zihinsel ve teknik kapasitesini güçlendirmenin yanı sıra Arda Güler'i ilk on birde sahaya sürmesine imkân tanıyor.

Bu nedenle teknik ekip, Uruguaylı oyuncunun durumundaki gelişimi özel bir ilgiyle takip ediyor.

Valverde'nin önemi yalnızca topla ortaya koyduklarıyla sınırlı değil; fiziksel kapasitesi ve sağ cenahtaki sürekli hareketliliği, takıma önceki dönemlerde başaramadığı bir denge kazandırdı.

Valverde'nin Racing Santander karşısında oynamasına izin verecek şekilde iyileşmemesi durumunda Mourinho, oyun planını yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak.

El Clasico'da zaten onun yerine oyuna girmiş olan Denzel Dumfries, onu telafi etmek için en mantıklı seçenek olarak görünüyor.

Ancak klasik bir sağ beke güvenmek, Portekizli teknik direktörü orta sahada son maçlarda etkinliğini kanıtlayan ekstra bir oyuncudan mahrum bırakacak.

Real Madrid, önümüzdeki zorlu karşılaşmalar, İspanya La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupaları için süren yarış ve oyuncunun takım soyunma odasındaki öne çıkan konumu göz önüne alındığında, Valverde'nin durumunu riske atmamayı tercih ediyor.

Kulübün niyeti, Valverde'nin oynadığı dakikaları düzenlemek ve gerektiğinde onu dinlendirmek; böylece yaşadığı ağrıların, kendisini sahalardan daha uzun süre uzak tutabilecek daha ciddi bir sakatlığa dönüşmesinin önüne geçmek.

Valverde'nin bir sonraki maçta oynama ihtimali, bu hafta antrenmanlardaki tepkisine bağlı olarak belirlenecek.



