Clarence Seedorf, Hollanda Futbol Federasyonu KNVB'nin Denetim Kurulu üyeliğinden derhâl ayrılıyor. Federasyon, kararı perşembe akşamı resmî kanallarından duyurdu. Ayrılık kararının nedeni, Seedorf'un Brezilya ekibi Corinthians'ın teknik direktörlüğüne getirilmesi.

KNVB, perşembe günü Seedorf ile Denetim Kurulu arasında kapsamlı bir görüşme yapıldığını açıkladı. Görüşmede, yeni teknik direktörlük görevinin Seedorf'un KNVB'deki profesyonel futboldan sorumlu denetim kurulu üyeliğine olası etkileri ele alındı.

Seedorf, bu görüşmeleri de dikkate alarak denetim kurulu üyeliğinden derhâl ayrılmaya karar verdi. Seedorf, 2023'ten bu yana KNVB'de görev yapıyordu.

Denetim Kurulu Başkanı Frank Paauw, "Son günlerde yeni görevi ve bu görevi KNVB'deki denetim kurulu üyeliğiyle birlikte yürütme olasılığı hakkında kendisiyle açık ve yapıcı görüşmeler yaptık. Bunun tüm artılarını ve eksilerini dikkatle değerlendirdik" dedi.

"Kararına saygı duyuyor ve bu süreci sorumluluk bilinciyle yönetmesini takdir ediyoruz. Hollanda futboluna katkıları ve bağlılığı için kendisine teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."

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Corinthians, pazar günü Seedorf'un gelişiyle sürpriz yaptı. Eski orta saha oyuncusunun, Memphis Depay ve Zakaria Labyad'ın formasını giydiği takımı küme düşme tehlikesinden uzaklaştırması bekleniyor.

Corinthians şu anda küme düşme hattının hemen üzerinde. Son sekiz maçının tamamını kaybeden Timão puan tablosunda hayli geriledi.