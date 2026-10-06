City'ye yeni bir darbe: Milyonlarca sterlinlik ortaklık tehlikede

Manchester City, pazar günü Liverpool karşısında oynayacağı merakla beklenen maça, OKX adlı kripto para şirketinin logosunu taşıyan formayla çıkacak. Söz konusu şirket, kara para aklamayla ilgili suçlamalar nedeniyle ABD makamları tarafından büyük bir para cezasına çarptırılmıştı.

"The Sun" gazetesinin aktardığına göre, New York'taki bir mahkemenin platformun şüpheli işlemlere ve değeri 5 milyar doları aşan suçlarla bağlantılı gelirlere aracılık ettiği sonucuna varmasının ardından ABD, OKX'e 400 milyon sterlin tutarında bir para cezası uyguladı.

Şirketi Çinli milyarder Mingxing "Star" Xu yönetiyor; OKX ise son yıllarda farklı ülkelerde birçok kriz ve düzenleyici davayla karşı karşıya kaldı.

Şirket, geçen yıl kara para aklamayla mücadele yasalarına ilişkin ihlaller nedeniyle 381 milyon sterlin tutarında bir başka para cezasına çarptırılmıştı.

Ayrıca şirketin Malta'daki şubesi, geçen yıl kara para aklamayla mücadele yasalarını ve terörün finansmanıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri ihlal etmesi nedeniyle para cezasına çarptırıldı. Bu durum, şirketin ve kripto para piyasasındaki faaliyetlerinin etrafındaki denetimin boyutunu artırdı.

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Bu gelişmelere rağmen OKX ile Manchester City arasındaki ilişki devam etti. Şirket, 2022 yılında kulübün kripto para alanındaki resmi ortağı olmuş, bir yıl sonra iki taraf 55 milyon sterlin değerinde bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı.

Yeni para cezası, ortaklığın sürmesine ilişkin soru işaretleri doğurdu. Bir kaynak "The Sun" gazetesine şunları söyledi: "City neden ilişkiyi kesmedi, özellikle de sponsorluğu bu kadar yoğun bir denetim altındayken?" Kaynak, iki taraf arasındaki bağın sürmesini şaşırtıcı bir durum olarak değerlendirdi.

Buna karşılık Manchester City, OKX ile ilişkisinin devam ettiğini doğruladı ve ortaklarıyla iş yapmadan önce her zaman "ilgili incelemeleri" gerçekleştirdiğini belirtti.

Kulüp ayrıca, herhangi bir ihlalde bulunmadığını reddederken, Premier Lig'deki mali ihlaller davasında kendisine verilen karara karşı temyiz sürecini de sürdürüyor.