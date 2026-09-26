Cisse başrolde: "Milan, Milli Takım için bana yardımcı oluyor"

“İşlerin gidişatından memnunum ama duyguları bir kenara bırakmaya çalışıyorum çünkü bu, daha iyi odaklanmama ve elimden gelenin en iyisini vermeme yardımcı oluyor. Özelliklerimi göstermeye devam etmek istiyorum.” Bu sözler, 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki bir sonraki maçlara hazırlanmak için Silvio Baldini yönetimindeki 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarıyla birlikte Tirrenia kampında çalışan Alphadjo Cisse ait.





Empoli Primavera karşısında hat-trick yapan Milan oyuncusu, yarın Spezia Primavera karşısında da bunu tekrarlamaya çalışacak. Bu maç, gelecek perşembe Ermenistan ile oynanacak karşılaşma öncesinde Erivan'a hareket edilmeden önce İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın son hazırlık karşılaşması olacak. 5 Ekim'de ise gruptaki son maçta Pescara'da Polonya ile karşılaşılacak. “Söylenecek çok fazla şey yok, eleme yolunda ilerlemeye devam etmek için kazanmalıyız” diyen forvet oyuncusu, hedefe İtalya'da ulaşmayı kutlamayı umuyor.

“Kendi sahamızda elemelere katılma hakkını elde edebileceğimizi düşünmek bizi teşvik ediyor ve daha da fazlasını vermemiz için motive ediyor. Taraftarlarımızın önünde oynayacak olmaktan heyecan duyuyoruz, onları kalabalık şekilde bekliyoruz çünkü bunun keyfini birlikte yaşamak istiyoruz.” Kişisel açıdan ise Treviso doğumlu 20 yaşındaki oyuncu, önemli bir dönemden geçtiğinin farkında: “Milan'da olmak gelişmeme yardımcı oluyor - diyor Cisse - ve öğrendiğim her şeyi Milli Takım'a da taşımayı umuyorum. Buradaki grup özel, kendimi evimde gibi hissediyorum. Çok fazla birlikte vakit geçiriyoruz, bağlar kuruyoruz ve sahada da bu görülüyor.”