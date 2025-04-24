Ciro Immobile'den bir gönderme daha geldi

Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ciro Immobile'den art arda göndermeler geldi.

Beşiktaş, Göztepe deplasmanında 10. dakikada Rafa Silva'yla öne geçse de 46. dakikada İsmail Köybaşı'nın kaydettiği çarpıcı golle karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı. Maçı yedek kulübesinde geçiren Ciro Immobile'nin 1-1'lik beraberliğin ardından yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile, Göztepe ile 1-1 berabere kalınan maçta süre bulamamıştı. İtalyan golcüden karşılaşmanın ardından sürpriz bir paylaşım gelmişti. Geçmişte kazandığı altın ayakkabı ile fotoğrafını paylaşan Immobile, "Telefon, bu mücevheri hafızamda canlandırdı" notunu yazmıştı.

Siyah-beyazlıların İtalyan golcüsünden yeni bir paylaşım daha geldi. Immobile bu kez, "Forza Beşiktaş" yazarak antrenmandan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçen hafta katıldığı canlı yayında İtalyan futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini söylemişti.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Immobile, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.