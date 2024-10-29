Ciro Immobile, 11 yılın ardından kariyerinde bir ilki yaşadı

Derbide Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup olurken Ciro Immobile de kariyerinde bir ilki yaşadı.

Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildi

Immobile 11 yıl sonra bir ilki yaşadı

Beşiktaş, 10 hafta sonunda 20 puan topladı

NE OLDU? Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a konuk olurken derbide 2-1 kaybetti. Siyah beyazlıların tek golü Ernest Muçi'den geldi. Beşiktaş, 10 hafta sonunda Süper Lig'de 20 puan topladı.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan Ciro Immobile, 11 yıl sonra bir ilki yaşadı. İtalyan golcü, Galatasaray maçında 90 dakika sahada kalırken gol ve asist katkısı yapamadı ve şut çekemedi. Ciro Immobile girdiği 7 ikili mücadeleden 2'sini kazanırken 12 top kaybı yaptı.

Opta'nın verilerine göre, Ciro Immobile, en üst lig kariyerinde 90 dakika sahada kaldığı 218 maç arasında hem şut çekemediği hem de rakip ceza sahasında topla buluşamadığı ikinci karşılaşmayı Galatasaray derbisinde oynadı. Yıldız oyuncu son olarak 2013 yılında Juventus ile oynanan maçta bunu yaşamıştı.

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Beşiktaş formasıyla bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Immobile, 12 kez fileleri havalandırdı.

DAHA FAZLASI: Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve derbi hakemi Arda Kardeşler hakkında sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!” ifadeleri yer aldı.