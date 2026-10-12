Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a, Santiago Bernabeu'daki Villarreal karşılaşmasında hakem Diaz de Mera tarafından gösterilen kırmızı kart tartışma yaratmaya devam ediyor. Brezilyalı oyuncu, Kraliyet Ekibi'ne 2-0 üstünlük kazandıracak golden önce rakibi Saliba'nın saçını çekmişti. Olay, kararın kırmızı kartı hak ettiğini düşünenler ile rakibe zarar verme kastının bulunmadığını savunanlar arasında görüş ayrılığına yol açtı.

Bu bağlamda, eski Barcelona futbolcusu Gerard Lopez, "Movistar Plus" kanalındaki programda Vinicius'un hareketini "çirkin, kirli ve sinsi" olarak nitelendirdi ve olayın Bernabeu'da yaşanmasına ve Real Madrid'in yıldızıyla ilgili olmasına rağmen bu kadar tartışmayı hak etmediğini belirtti.

Lopez şunları söyledi: "Bu, okul bahçesinde kavgayla sonuçlanan durumları hatırlatan bir hareket. Olay aşırı şekilde büyütüldü; çünkü Bernabeu'da yaşandı, çünkü Vinicius'la ilgili ve çünkü bir golden hemen önce geldi. Ancak burada tartışmaya açık hiçbir şey yok; bu tipik bir kırmızı kart."

Buna karşılık, Real Madrid'in eski yıldızı, eski teknik direktörü ve eski sportif direktörü Jorge Valdano olayı farklı değerlendirdi. Valdano, oyuncunun sportmenlik dışı bir davranışa başvurduğunu kabul etmekle birlikte, Vinicius'un hareketinin içgüdüsel olduğunu ve rakibine zarar verme kastını açıkça göstermediğini düşündüğünü söyledi.

Valdano şöyle konuştu: "Örneğin tükürmek ile burada yaşananı birbirinden ayırıyorum. Bu tamamen içgüdüsel bir hareket; kendisini kuşatılmış hissetti ve rakiplerinden başvurabileceği en sportmenlik dışı yolla kurtulmaya çalıştı. Ancak bu davranışta kasıt ya da kötü niyet görmüyorum."