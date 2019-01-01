Çin'de transfer dönemi ne zaman kapanıyor?

Çin'de transfer dönemi ne zaman başladı, ne zaman bitiyor?

Türkiye ve Avrupa'da ara transfer dönemi Ocak 2019 sonu itibarıyla bitti. Çin'de ise bir süre daha devam ediyor.

Son yıllarda Avrupa'dan birçok yıldız oyuncuyu yüksek meblağlar ile kadrosuna katan Çin ekipleri, futboldaki transfer piyasasını altüst etmiş durumdalar.

Her ne kadar Çin'in transfer dünyasındaki etkisi biraz azalmış olsa da, Napoli'nin yıldızı Marek Hamsik'in Dalian Yifang'a transfer olması bu göçün henüz bitmediğini gösteriyor.

Çin'de ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Çin Süper Ligi takımları, 28 Şubat 2019'a kadar transfer yapmaya devam edebilecekler.

Süper Lig'den Çin'e transfer olur mu?

Türkiye'de transfer dönemi kapandı ama bu, takımların futbolcu satamayacakları anlamına gelmiyor.

Süper Lig ekipleri, oyuncuları için Çin'den gelecek olası transfer tekliflerini kabul edebilecekler.