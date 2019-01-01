Çin'de transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Türkiye'de ve Avrupa'da transfer dönemi kapandı ancak Çin'de transfer devam ediyor. Peki Çin'de transfer penceresi ne zaman kapanacak?

Türkiye'de ve Avrupa'da transfer dönemi 31 Ocak gecesi kapandı ancak Süper Lig'de oynayan bazı futbolcuların adı Çin kulüpleriyle anılıyor. Peki Çin'de transfer dönemi ne zaman kapanıyor?

Çin'de transfer sezonu ne zaman bitecek?

Avrupa'da ve Türkiye'de Ocak ayının sonunda tamamlanan transfer dönemi, Çin'de halen aktif bir şekilde devam ediyor. Çin'de transfer penceresi 28 Şubat 2019'da gece 00.00'da kapanacak.

Transfer döneminin devam etmesi nedeniyle Türkiye'de ve Avrupa'da top koşturan futbolcular 28 Şubat'a kadar Çin'e transfer olabilecek. Ancak buna karşın transfer penceresinin kapalı olduğu ülkeler, Çin'den bu süreçte oyuncu transfer edemeyecek.

Süper Lig'de Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma ve Adriano'nun, Galatasaray'dan ise Eren Derdiyok'un Çin'e transfer olabileceği iddiaları konuşuluyor.