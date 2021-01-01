Çin'de sezonun ilk transfer bombası: Juan Quintero

Son yıllarda lige gelen yıldızlarla adından söz ettiren Çin, yeni sezon öncesi ilk bombasını patlattı. Juan Quintero, Shenzhen ile anlaştı.

Çin Ligi'nde sezon sona erdi ve yeni sezon öncesi transfer mevsimi açıldı. Son yıllarda sükseli transferlere imza atan ülkesi olan Çin'de, sezonun ilk yıldız transferi 'den geldi.

Arjantin'in köklü kulübü River Plate'te forma giyen Kolombiyalı golcü Juan Quinetero, Shenzhen FC ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Çin ekibi, bu ransfer için River Plate'e sekiz milyon Euro ödeyecek.

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Hollandali teknik direktör Jordi Cruyyf'un çalıştırdığı Shenzhen FC, geçen sezon ligde zor günler geçirmiş ve küme düşme tehlikesi yaşamıştı. Bu sezon daha yüksek hedefler için kadroyu yenilemek isteyen takımın transferlerine devam edeceği ifade ediliyor.

Daha fazla takım

Quintero ise futbolunun son dönemde en merakla beklenen gençlerinden biriydi. 2013 yılında 'de düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda boy gösteren oyuncu daha sonra 'ya transfer oldu. Burada beklenen çıkışı gerçekleştiremeyince 'e geçti ama Avrupa kariyeri kısa süren günlerinin ardından sona erdi. Üç sezondur River Plate forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, 2018'de Copa Libertadores finalinde Boca Juniors'a karşı oynanan maçın uzatma dakikalarında attığı 1 gol ve yaptığı asistle kulübün efsanevi isimleri arasına girmişti.

Çin futbolunda transfer mevsimi 28 Şubat'ta sona erecek.