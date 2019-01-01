Çin'de Anderson Talisca'nın geleceği tartışılıyor

Takımının son maçında teknik direktör Cannavaro ile tartışan Talisca'ya kulüp yönetiminin ceza vermesi bekleniyor.

Çin Süper Ligi’nde Guangzhou Evergrande’de forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, manşetlerden düşmüyor.

Guangzhou Evergrande'ın 13 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta karşılaştığı Henan Jianye ile oynanan ve 2-2’lik sonuçla biten müsabaka sonucunda sona erdi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Brezilyalı futbolcu, takımının ilk yarıda 2-0’lık skorla geriye düşmesinden sonra teknik direktör Fabio Cannavaro tarafından maçın devre arasında oyundan alındı. Talisca’sız geçen ikinci yarıda ise Guangzhou Evergrande, maça beraberliği getirmeyi başardı ve bir puanla yetinmek zorunda kaldı.

Talisca ise teknik direktör Fabio Cannavaro’ya devre arasında tepki gösterdi ve takımın maçtan sonra düzenlenen yemeğine de katılmadı.

Brezilyalı yıldızın bu tutumu karşısında teknik direktör ve yönetimin nasıl bir karar alacağı merak ediliyor.