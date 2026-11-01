Çin tehdidini uyguladı: Mbappe'nin tartışmalı videosu Real Madrid'e ceza getirdi!

Kylian Mbappe'nin açıklamaları Çin'de fark edilmeden geçmedi; Fransız yıldızın söylediklerinin, eski Çin lideri Mao Zedong'a yönelik bir hakaret içermesi nedeniyle geniş çaplı bir öfkeye yol açan bir video klibinin bıraktığı yansımaların büyüklüğünü gösteren alışılmadık bir manzarada, Real Madrid'in Çin ekranlarındaki görünümüne gölge düşüren bir krize dönüştü.

Çin tehdidini gerçekten yerine getirdi; İspanya Ligi'nin on birinci hafta müsabakaları kapsamında oynanan Real Madrid-Racing Santander karşılaşması, Mbappe etrafında kopan tartışmanın ardından gelen tehditlerin bir uygulaması olarak Çin televizyon ekranlarında yer almadı.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, Mbappe'nin, eski Çin lideri Mao Zedong'u diktatör olarak nitelendirdiği bir video klibinin yayılmasının ardından, Real Madrid'in 3-0 kazandığı maçı Çin televizyonunun yayınlamadığını aktardı.

Fransız haber ajansı "France Presse"e göre maç, Çin Radyo ve Televizyon Kurumu "CCTV"ye bağlı iki spor kanalının hiçbirinde gösterilmedi ve ülkenin en önde gelen dijital yayın hizmetlerinden biri olan (Migu) platformu üzerinden de erişilebilir değildi.

Mesele Real Madrid karşılaşmasıyla sınırlı kalmadı; Fransız ajans, bu hafta boyunca İspanya Ligi müsabakalarından hiçbir maçın şu ana kadar Çin televizyonunda yayınlanmadığına dikkat çekti; bu, Mbappe'nin klibinin yol açtığı krizle eş zamanlı olarak ortaya çıkan dikkat çekici bir gelişme.

Ancak çelişki şu ki, "Migu" platformu müsabakanın başka maçlarını yayınlamayı sürdürdü; bunların arasında Barcelona'nın dün cumartesi rakibi Deportivo Alaves'i 6-1 ezdiği karşılaşma da vardı. Bu da Real Madrid maçının platformda yer almamasını daha da dikkat çekici hale getirdi.

Sportif açıdan ise Real Madrid, yeşil dikdörtgenin dışında yaşananlardan etkilenmedi ve El Sardinero Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakada, ev sahibi Racing Santander karşısında 3-0'lık hak edilmiş bir galibiyet elde etmeyi başardı.

Kraliyet ekibi bu galibiyetle olumlu sonuç serisini sürdürdü; İspanya Ligi puan tablosunun lideri Barcelona ile arasındaki farkı üç puana indirerek üçüncü sıradaki konumunu pekiştirdi.

Böylece Real Madrid, La Liga şampiyonluğu yarışındaki önemli bir galibiyeti Çin pazarında beklenmedik bir medya kriziyle bir araya getirmiş oldu; Mbappe'nin açıklamaları, oradaki taraftarların takımın maçlarından birini takip etmesine engel olan bir sebebe dönüştü. Bu olayın kulübün Çinli medya platformlarıyla ilişkisine yansımaları konusunda ise soru işaretleri beliriyor.