Çin Süper Lig'de şampiyon, Taliscalı Guangzhou Evergrande
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Çin Süper Lig'inin 30. haftasında eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca'nın da forma giydiği Guangzhou Evergrande, Şanghay Shenhua'yı konuk etti.
Ev sahibi takım, 45+2. dakikada Wei Shihao, 55. dakikada Park Ji-soo ve 83. dakikada Elkeson'un attığı gollerle 3-0 galip geldi.
İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Guangzhou Evergrande, bu sonuçla puanını 72 yaptı ve Beijing Guoan'ın 2 puan önünde şampiyon oldu.
Guangzhou ekibi, Çin Süper Lig'de son 9 yılda 8. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Öte yandan Brezilyalı futbolcu Talisca, bu sezon ligde görev yaptığı 18 maçta 11 gol kaydetti.