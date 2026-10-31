Çin devlet televizyonu, Real Madrid forveti Kylian Mbappe'nin eski Çin lideri Mao Zedong hakkındaki açıklamaları nedeniyle turnuva maçlarının yayınını askıya aldığını duyurmasının ardından, İspanya La Liga'da içinde bulunulan haftanın (11. hafta) ilk iki maçını yayınlamadı.

Çin devlet medya grubu CMG'ye bağlı CCTV kamu kanalları ağı, geçtiğimiz Salı günü yayının askıya alındığının açıklanmasından bu yana turnuva programındaki ilk maç olan Villarreal-Espanyol karşılaşmasını aktarmadı.

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Fransız Haber Ajansı (AFP) gazetecilerinin tespitine göre, maç dün akşam Cuma günü İspanya'da oynandı ve Çin devletinin kontrolündeki China Mobile telekomünikasyon şirketine bağlı bir internet yayın hizmeti olan Migu platformu üzerinden erişilebilir durumdaydı.

Ayrıca bugün Cumartesi günü Greenwich saatiyle 13.00'te başlayan Atletico Madrid-Levante maçı da CCTV ağı üzerinden yayınlanmadı ve iki karşılaşmadan hiçbiri kanalın açıklanan yayın programına dahil edilmedi.

Fransız Haber Ajansı'nın bilgi aldığı İspanya La Liga Birliği'ne göre, Çin televizyonu şimdiye kadar İspanya Ligi'nin tüm maçlarını canlı yayınlıyordu.

Krizin arka planı, Mbappe'nin yüzünü Mao Zedong'un fotoğraflarının üzerine yerleştiren alaycı bir görsel hakkında konuştuğu ve eski Çin liderini "Çinli diktatör" olarak nitelendirdiği "The Bridge" programından bir video klibinin yayılmasına dayanıyor.

Tartışma, Çinli şirketlerin oyuncuyla olan sözleşmelerini feshetmesine yol açtı; ayrıca İspanya La Liga Birliği ve bizzat Mbappe'den özürler geldi. Mbappe "içtenlikle üzgünüm" dedi ve açıklamalarını "uygunsuz" olarak niteledi; Çin ise özürleri "ciddiyetle" karşıladığını açıkladı.

Buna rağmen, Fransız "L'Equipe" gazetesine göre, İspanya La Liga maçlarının Çin devlet televizyonundaki yayınının askıya alınması sürdü.