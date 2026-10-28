Çin krizinin ateşi Mbappe'nin ortaklarını da yakıyor

İsviçreli spor giyim ve ayakkabı şirketi "On"un hisseleri, Kylian Mbappe'nin eski Çin lideri Mao Zedong hakkındaki açıklamalarının yol açtığı tartışmanın ardından yüzde 3,81 oranında geriledi; krizin yansımaları Fransız forvetin ticari ortaklıklarına kadar uzandı.

Fransız "Le Parisien" gazetesine göre şirketin hissesi, pazartesi akşamı borsa kapanışında 33,06 dolardan işlem görürken, salı günü işlemlerin açılışında 31,80 dolara düşerek yüzde 3,81'lik bir gerileme kaydetti; ardından fiyat dengelenerek bir miktar yükseldi.

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Bu gelişmeler, Mbappe ile İsviçreli şirket arasındaki ortaklığın henüz çok yeni olduğu bir dönemde yaşanıyor. Fransa Milli Takımı'nın kaptanı, geçtiğimiz eylül ayında kariyerinin başından beri yanında olan "Nike" ile ilişkisini sonlandırma ve yeni bir döneme başlamak üzere "On"a geçiş kararı almıştı.

İsviçreli şirket 2010 yılında kuruldu ve başlangıçta koşu ve tenis ayakkabıları üretimine odaklandı; ardından spor giyim ve ayakkabı pazarında genişledi. Hissedarları arasında, kariyerinin sonunda kendisi de "Nike" ile ortaklığını sonlandıran İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer de bulunuyor.

Ayrıca eski Fransız yıldız Thierry Henry, Mbappe'nin katılımıyla eş zamanlı olarak şirkette futbol direktörlüğü görevini üstlendi. Gazeteye göre Mbappe'nin gelişi, hisseye olan ilgiyi artırmaya katkıda bulundu; hisse fiyatı bir haftadan kısa bir sürede 27,26 dolardan 30,46 dolara yükseldi.

"Çinli diktatör" krizi

Hissenin kayıpları, Mbappe'nin yüzünün Mao Zedong'un fotoğrafına yerleştirildiği alaycı bir görsel hakkında konuşması ve eski Çin liderini "diktatör" olarak nitelendirmesinin Çin'de geniş çaplı bir öfkeye yol açmasının ardından, üç Çinli şirketin Mbappe ile ticari ortaklıklarını sonlandırmasına neden olan krizin yansımaları gölgesinde geliyor.

Fransız forvet, dün salı günü Çin halkından özür dileyerek şunları söyledi: "Sözlerimle incittiğim herkesten özür diliyorum. Bu asla benim niyetim değildi. Çin halkına ve tarihine karşı derin bir saygı duyuyorum ve içtenlikle üzgünüm."

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun ise bugün çarşamba günü, ülkesinin "ilgili kişinin sunduğu özrü ciddiye aldığını" belirterek oyuncunun özrüne atıfta bulundu.