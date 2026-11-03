Çin krizinin ardından Fransız gazeteci: Mbappe'yi düşürmek için bir komplo var

Fransız gazeteci Daniele Riolo, Fransız yıldız Kylian Mbappé'yi güçlü bir şekilde savunarak zihinsel dayanıklılığını ve Real Madrid ile son derece zorlu bir haftayı atlatma becerisini övdü. Bu zorlu hafta, forvetin paylaştığı ve Çin lideri Mao Zedong hakkında bir şaka içeren alaycı bir fotoğrafın Çin'de yol açtığı geniş çaplı tartışmanın yanı sıra Ballon d'Or'u kazanamamasının ardından gelen tepkilerle de şekillendi.

Riolo, Fransız "RMC" radyosundaki "L'After Foot" programına çıktığı sırada, Mbappé'nin bu krizi yönetirken gösterdiği zihinsel gücü överek şunları söyledi: "Ballon d'Or töreninin hemen ardından ortaya çıkan o tamamen saçma hikâyeye mutlaka dikkat çekmek gerekir. Mbappé, normal seviyenin çok üzerinde bir zihinsel dayanıklılık sergiliyor. Böyle bir şeyi atlatmak hiç de kolay değildi, çünkü bu olayın siyasi ve diplomatik boyutları vardı ve üzerine muazzam bir yük bindirildi. Ardından birkaç gün sonra, karşısındaki takım mütevazı bir ekip olsa bile, dün yaptığı gibi bir performans ortaya koyuyor. Bu da gerçekten güçlü bir karakterle karşı karşıya olduğumuzu doğruluyor."

Riolo, Mbappé'nin maruz kaldığı baskılara rağmen Racing Santander ağlarına bir gol kaydederek yaptığı güçlü dönüşe de dikkat çekti.

Ancak Fransız gazeteci, Mbappé'nin maruz kaldığı baskıların, kendi inancına göre Real Madrid'in forvetini hedef alan bir plan ya da komplodan ibaret olan asıl sorun çözülmedikçe son bulmayacağının altını çizdi.

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Bu konuda şunları söyledi: "Bunu zaten biliyorduk, ama böyle bir hikâye... Daha önce buna benzer hiçbir şey yaşamamıştı. İsveç'te olanlar ciddiydi; kendisine tecavüz suçlamaları yöneltilmiş, ardından savcılık, iki ay süren bir soruşturmanın ardından herhangi bir suç fiili bulunmadığı sonucuna varmıştı. Peki ne olup bittiğinin farkında mısınız? Mbappé'yi çevreleyen her şeyin mantıksız olduğu sık sık söyleniyor, ama bu hikâye aşırılığın sınırlarına yaklaşıyor; bu çılgınlık."

Riolo, oyuncuya karşı gösterilen tepkilerin boyutu karşısındaki şaşkınlığını da vurgulayarak ekledi: "Aylar öncesine dayanan bir video klibe dayanılarak Mbappé'ye tüm bu suçlamaların yöneltilmesi, ardından Çin'den gelen sert tepkiyle maçların yayınlanmamasına karar verilmesi tamamen mantıksız bir şey. İsveç'te olanlar da mantıksızdı ve bugüne kadar o dava hakkında kesinlikle hiçbir şey bilmiyoruz. Demek istediğim, herhangi bir sonuca yol açmadı. Neyle sonuçlandığını gördünüz mü? Hâlâ onu düşürmeyi hedefleyen bir komplo olmadığını düşünen insanlar var mı?"

Soru sormayı sürdürerek devam etti: "Komplo konuşmasının yalnızca bir teori olduğunu gerçekten düşünüyor musunuz? Üç ay sonra ortaya çıkan video klip ve İsveç'te olanlar... Gerçekten de çok fazla tesadüf var."