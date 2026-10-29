China Media Group, Real Madrid'in İspanya Ligi'nin 11. haftasında Racing Santander'e konuk olacağı gelecek maçın yayınını durdurdu.

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, The Bridge programından bir kesitin yayılmasının ardından Çin'de geniş çaplı eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Söz konusu kesitte Fransız oyuncu, eski Çin lideri Mao Zedong hakkında şaka yaparken görülüyor ve onu "diktatör" olarak nitelendiriyor.

RMC Sport, La Liga haftasının geri kalan maçlarının ise Çin'de spor etkinliklerinin naklinden sorumlu Migu platformunun yayın programında hâlâ yer aldığını bildirdi.

Fransa Milli Takımı'nın gelecek maçını 12 Kasım'da oynayacağı göz önüne alındığında, bu boykotun Kylian Mbappé'nin yer aldığı tüm maçları, Fransa Milli Takımı ile oynadığı karşılaşmalar dahil, kapsayıp kapsamayacağı sorusu ise yanıt bekliyor.

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

Tablo netleşene kadar Mbappé geniş çaplı eleştirilerle karşı karşıya olmaya devam ediyor; hatta görüntüsünü taşıyan reklamların kaldırılması, formasının piyasalardan kaybolması ve sosyal medya hesaplarının engellenmesiyle birlikte Çin'deki kamusal sahneden yavaş yavaş silindiği görülüyor.

İş o raddeye geldi ki Kylian Mbappé'nin adını ve görüntüsünü kullanan 3 büyük şirket, onunla iş birliklerini derhal sona erdirdiklerini açıkladı.

Çin hükümeti de rahatsızlığını dile getirdi; ardından Mbappé'nin özrünü ciddiye aldığını açıkladı.

Ancak Kylian Mbappé'nin özrü, şimdiye kadar Çin'deki ortamı yatıştırmayı başaramadı.