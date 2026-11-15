İngiltere Milli Takımı, bu akşam Avrupa Uluslar Ligi grup aşamasının kapanışında, Metropolitano Stadı'nda İspanya Milli Takımı'na zorlu bir misafir olarak konuk oluyor.

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İspanyol AS gazetesi, bir haberinde, Metropolitano Stadı'nda sahaya çıkacak olanların futbol dünyasında âdeta bir Cibeles moda defilesini andıracağını, zira sahnenin ön planında yer alan ve dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip oyuncularından çok sayıda ismin boy göstereceğini belirtti.

Transfermarkt platformuna göre, teknik direktör Thomas Tuchel (1.482,50 milyar euro) ve teknik direktör Luis de la Fuente (1.432 milyar euro) yönetimindeki iki milli takımın oyuncularının piyasa değerleri toplandığında, karşılaşmanın değeri yaklaşık 3 milyar euro olarak hesaplanıyor.

Yıldızlar grubunun başında, geçtiğimiz cuma günü İspanya Milli Takımı'nın kampına katılan Lamine Yamal geliyor.

13 gol atıp 12 asist yaparak sezona yaptığı muhteşem başlangıç sayesinde Yamal, 220 milyon euroluk değeriyle dünyanın en yüksek değere sahip oyuncuları listesinin zirvesindeki yerini koruyor.

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Barcelona'dan piyasa değeri 100 milyon euroyu aşan 3 oyuncu daha bulunuyor: Pedri (150 milyon euro), Fermin (110 milyon) ve Pau Cubarsi (100 milyon).

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Son aylarda muhteşem performanslar sergileyen Jude Bellingham ise 160 milyon euroluk değeriyle İngiltere Milli Takımı oyuncuları arasında piyasa değeri bakımından ilk sırada yer alıyor.

Ayrıca Elliot Anderson (120 milyon euro), Declan Rice (120 milyon) ve Rogers'ın (120 milyon) değerleri de 100 milyon euro barajını aşıyor.

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Kaleci hattı ise özellikle dikkat çekiyor. Yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü adaylar listesinde yer alan İspanya Milli Takımı'nın üç kalecisinin toplam piyasa değeri 107 milyon euro: Joan Garcia (45 milyon), David Raya (30 milyon) ve Unai Simon (22 milyon).

Buna karşılık, İngiltere kalecileri Trafford (35 milyon euro), Pickford (13 milyon) ve Steele'in piyasa değerleri toplamı 50 milyon euroya dahi ulaşmıyor.

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Pau Cubarsi'nin yanı sıra, büyük potansiyele sahip savunmacılar listesinde, değeri 60 milyon euro olan Dean Huijsen ve Kwanza (50 milyon) da yer alıyor.

Ayrıca Ballon d'Or sahibi Harry Kane (60 milyon euro) ile Lamine Yamal (220 milyon) arasındaki piyasa değeri farkının büyüklüğü de dikkat çekiyor; ancak bu durumda nedeni açık ve ikisi arasında 14 yıla ulaşan yaş farkında yatıyor.

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Nitekim geçtiğimiz 13 Temmuz'da Lamine Yamal 19'uncu yaş gününü kutladı; sadece 15 gün sonra ise Kane, doğum gününü kutlayarak 33 mumu söndürdü.

Hiç kuşkusuz büyük oyuncular listesi burada bitmiyor. Pedro Porro (45 milyon euro) ve Cucurella (60 milyon) gibi bekler, Eze (60 milyon), Barrios (70 milyon) ve Baena (45 milyon) gibi ofansif orta saha oyuncuları, Nico (40 milyon) ve Gordon (80 milyon) gibi kanat oyuncuları da var.

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Tüm bu isimler, Metropolitano Stadı'nda özel bir havaya sahip olan bu sıra dışı karşılaşmada eşsiz bir futbol karışımı içinde bir araya geliyor.