Çılgınlık derecesinde bir tutku: Salah özel hobisinin sırrını açıklıyor

Bir Türk raporu, Trabzonspor'un kanat oyuncusu Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın futbolun yanı sıra başka bir oyuna duyduğu tutkuyu ortaya koydu.

Türk 61saat sitesinin bugün pazar günü aktardığına göre Salah, boş zamanlarını neredeyse her gün bu oyunu oynayarak geçiriyor.

Site, Salah'ın bir satranç topluluğuna bağlı Türk platformu üzerinden satranç maçlarına katıldığını ve puanının 1400 olduğunu belirtti.

Salah, sitenin aktardığı açıklamalarında şöyle dedi: "Satranç tutkum çılgınlık boyutuna ulaştı. Neredeyse her gün oynuyorum ve bu oyunu oynamayı çok seviyorum."

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Aynı rapora göre Salah, geçen yaz transfer döneminde bedelsiz olarak takıma katılmasından bu yana Trabzonspor forması altında dikkat çekici bir performans sergiliyor; 10 maçta 8 gol atıp 4 asist yaparak 12 gole doğrudan katkı sağladı.

Sezon başından beri sergilediği etkileyici hücum performansıyla Salah'ın, Beşiktaş'a karşı oynanacak merakla beklenen karşılaşmada Trabzonspor'un en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

Trabzonspor 13 puanla beşinci sırada yer alıyor ve "dördüncü" durumdaki Beşiktaş'ın iki puan gerisinde bulunuyor. Ligde 19 puanla Galatasaray zirvede, onu 17 puanla Amedspor izliyor; Fenerbahçe ise 16 puanla üçüncü sırada.