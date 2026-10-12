Dani Olmo'nun Barcelona ile 2030 yılına kadar uzanan bir sözleşmesi bulunuyor, ancak son günlerde bazı büyük Avrupa kulüplerinin oyuncuyu kadrosuna katma konusundaki ilgisine dair haberler arttı. Bu kulüplerin başında Bayern Münih geliyor. Oyuncunun daha düzenli süre alma isteği ve Hansi Flick'in ilk 11'indeki yerinin garanti olmaması bu durumun nedenleri arasında yer alıyor; zira 10 numara bölgesinde Fermin Lopez ile güçlü bir rekabet içinde.

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre, Olmo önümüzdeki sezon Bayern Münih'in öncelikleri arasında yer alıyor. Alman kulübünün yönetimi, Jamal Musiala ya da Michael Olise'nin, hatta her ikisinin de takımdan ayrılabileceğini düşünüyor; her ne kadar ikisi de takımın en önemli oyuncuları arasında yer alsa ve tüm kupalarda mücadele eden bir takımda fark yaratabilecek kapasitede olsa da.

Oyunculardan birinin ya da her ikisinin ayrılması halinde Bayern Münih, Dani Olmo'yu transfer etmeye çalışacak; zira Alman kulübünün İspanyol oyun kurucuyu kadrosuna katma konusundaki ilgisi gerçek.

Bayern'in ilgisinin arkasındaki kilit isim

İspanyol gazetesi, Bayern Münih'in Olmo'ya olan ilgisinin arkasında kilit bir ismin bulunduğunu ortaya koydu: Alman kulübünün sportif direktörü Max Eberl.

Olmo, Leipzig'e transfer olmadan önce Dinamo Zagreb'de oynarken Eberl, Borussia Mönchengladbach'ta çalışıyordu; ardından ikisi Leipzig'de bir yıl boyunca bir arada bulundu.

Olmo, Alman yöneticiden büyük takdir görüyor, aralarında iyi bir ilişki de bulunuyor ve Eberl oyun tarzına hayranlık duyuyor.

Dani Olmo'nun Münih'e transferinin iki temel şartın gerçekleşmesini gerektirdiği açık: Bunların ilki Barcelona'nın satışa onay vermesi, ikincisi ise oyuncunun kendisinin ayrılmak istemesi.

Bu bağlamda "Sport", duygusal açıdan Olmo'nun ayrılmasının neredeyse hiç mümkün olmadığını, çünkü oyuncunun Barcelona'ya güçlü bir bağlılığı bulunduğunu açıkladı. Buna karşın mantıklı hesaplar, bu sezon yaşanan bazı detaylar nedeniyle bunun gerçekleşmesi için küçük bir pay bırakabilir.

Bununla birlikte Olmo'nun ayrılması zor bir ihtimal olarak kalıyor; zira oyuncu Barcelona'nın A takımında oynama hayalini gerçekleştirmek için büyük çaba harcadı ve hedefine ulaşabilmek için önce Hırvatistan'a, ardından Almanya'ya gitmek zorunda kaldı.

Ballon d'Or konusunda kritik bir nokta

Ayrılması zor olsa da sezonun uzunluğu, Olmo ile Fermin Lopez arasındaki oyun kurucu bölgesi rekabetinin gelişimini takip etmek için kapıyı açık bırakıyor.

Gazete, Olmo'nun daha düzenli oynama fırsatı elde etmek istediğini belirtti; bu da İspanya Milli Takımı'nda halihazırda sahip olduğu bir durum, zira teknik direktör Luis de la Fuente'nin planlarında asli bir oyuncu olarak görülüyor.

"Sport"un ele aldığı detaylar arasında, Raphinha ve Pedri'nin Ballon d'Or ödülünün son 30 aday listesinden çıkarılmasına Barcelona yöneticilerinin öfkeli tepkisi de yer alıyor. Gazete bu tutumu tamamen haklı olarak değerlendirdi; ancak Dani Olmo'yla ilgili benzer bir tepki gelmedi ve Dünya Kupası'nda sergilediği performansın yanı sıra Katalan ekibiyle sezon boyunca gösterdiği seviyeye rağmen, listede yer almayı hak edip etmediği meselesi kulüp içinde hiç gündeme getirilmedi.

Bununla birlikte "Sport", bu detayların Olmo'yu Barcelona'dan ayrılmayı düşünmeye itmek için yeterli olmadığını vurguladı; ancak en dikkat çekici gelişme, Bayern Münih'in Olmo'yu transfer etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya niyetli olması.



