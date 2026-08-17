Basında yer alan haberler, Nassr ve Kadisiye kulüpleri arasında beklenen bir hamleye ilişkin ağır toplu bir sürprizi ortaya çıkardı; bu gelişme, önümüzdeki dönemde Suudi futbolunun en tartışmalı transferlerinden birine kapı aralayabilir.

Suudi Ligi, özellikle transfer piyasası cephesinde kesintisiz bir gelişmeler hali yaşıyor; kulüpler kadrolarını yeniden düzenlemeyi ve en iyi seçenekleri aramayı sürdürüyor. Ancak Nassr ile Kadisiye arasında olup bitenler, iki kulüp arasındaki geleneksel bir transferin ötesine geçebilir.

Medya mensubu Saud es-Sarami, "Al Arabiya FM" üzerinden yaptığı konuşmada büyük bir sürprizi patlattı ve Nassr ile Kadisiye arasında hazırlıkları yürütülen dev bir transferin varlığını doğruladı; ancak oyuncuların kimliğini veya beklenen anlaşmanın ayrıntılarını açıklamadı.

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Es-Sarami şunları söyledi: "Nassr ile Kadisiye arasında bir asrın transferi gerçekleşecek, ancak ayrıntıları açıklamayacağım." Bu açıklamalar, transferin niteliğine ve öne çıkan bir oyuncunun geçişine mi yoksa iki kulüp arasında benzeri görülmemiş bir anlaşmaya mı sahne olacağına dair pek çok tahmine kapı araladı.

Suudi medya mensubu şunları ekledi: "Belki oyuncu takası ya da başka şeyler olabilir, ancak teyit ettiğim şey, bunun bir asrın transferi olacağıdır." Hazırlıkları yürütülen şeyin sıradan bir hamle olmayacağını, aksine Suudi spor camiasında geniş yankı uyandıracak bir transfer olacağını vurguladı.

Es-Sarami'nin açıklamaları, isimlere, maddi bedele ya da transferin tamamlanacağı tarihe ilişkin belirleyici hiçbir ayrıntı içermiyordu; bu da özellikle transferin iki kulüp arasında bir oyuncu takasına dayanabileceğine işaret etmesiyle tüm senaryoları çeşitli ihtimallere açık bırakıyor.

Bu haberler, hem Nassr'ın hem de Kadisiye'nin büyük hedeflere sahip olduğu bir dönemde geliyor; bu da aralarındaki her türlü doğrudan iş birliğini taraftarların geniş ilgi odağı haline getiriyor. Taraftarlar, beklenen transferin iki takımdaki öne çıkan isimlerle mi ilgili olacağını yoksa daha büyük bir sürpriz mi taşıyacağını öğrenmeyi bekliyor.

Resmi ayrıntıların yokluğunda, es-Sarami'nin söz ettiği "asrın transferi" daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyan heyecan verici bir duyuru olmaktan öteye geçmiyor. Ancak yalnızca bu isimle nitelendirilmesi bile tahminleri şimdiden alevlendirdi; tüm gözler, perde arkasında neyin hazırlandığını öğrenmek için Nassr ve Kadisiye'ye çevrildi.