Çılgın senaryo: Hırvatistan'dan dramatik galibiyet

Hırvatistan Milli Takımı, pazar akşamı Opus Arena Stadı'nda karşılaştığı Çekya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi'nin altıncı hafta müsabakasında heyecan dolu bir karşılaşmanın ardından rakibini 2-1 mağlup etti. Son dakikalarda skorda yaşanan dramatik dönüşüm, peş peşe gelen iki golle karşılaşmaya yeniden heyecan kattı ve konuk ekip mücadeleyi kendi lehine sonuçlandırdı.

Reklam

Hırvatistan Milli Takımı, ev sahibinin geri dönüş çabalarına rağmen erken bulduğu üstünlüğü korumayı başardı. Son dakikalarda Çekya'nın beraberliği yakalamasıyla işler karışsa da Hırvatistan'ın cevabı gecikmedi. Mayer, yalnızca iki dakika sonra galibiyet golünü kaydederek ülkesine üç değerli puan kazandırdı.

Hırvatistan Milli Takımı, maçta varlığını göstermek için uzun süre beklemek zorunda kalmadı; yalnızca iki dakika geçtikten sonra ev sahibini Ivan Perisic imzalı erken bir golle şaşırttı. Perisic, düzenli bir kontratağı değerlendirerek topu doğrudan ağlara gönderdi.

Gol, Pjaca'dan gelen özel bir pasın ardından geldi; sağ tarafta boş bir alanda kendini bulan Perisic, kalecinin müdahale edemediği isabetli bir şutla Hırvatistan'ı erken öne geçirdi.

Bu gol, Hırvatistan Milli Takımı'na hem moral hem de taktik üstünlük sağladı. Takım, oyunun gidişatına kendi temposunu dayattı; topu hızla geri kazanmak için ileri baskıya başvurdu ve skoru ikiye katlamak amacıyla yeni alanlar arayarak orta sahada esnek bir şekilde hareket etti.

Reklam Reklam

Buna karşılık Çekya Milli Takımı, erken golden etkilenmiş görünüyordu ve maçın havasına girmek için bir miktar zamana ihtiyaç duydu. Ardından kanatlardaki hareketlilikten ve ortalardan yararlanarak yavaş yavaş geri dönüş yolu aramaya başladı.

Related Topics

Ev sahibi, Livakovic'in kalesini tehdit etmeye çalıştı; ancak girişimleri gereken isabetten yoksundu. Bu sırada Perisic, kanatlardaki hareketleriyle Çekya savunmasını rahatsız etmeyi sürdürse de ikinci golü ekleyemedi.

Hırvatistan, birden fazla kez üstünlüğünü pekiştirmenin eşiğinden döndü. Bunların en dikkat çekici olanı, bir köşe vuruşunun ardından Gvardiol'un yakın mesafeden topuğuyla topu kaleye yönlendirmeye çalıştığı andı; ancak kaleci bu müdahaleyi önledi. Ardından seken topu takip etmekten doğan bir başka fırsat da heba oldu.

Reklam

Ayrıca Hırvatistanlı oyuncular, Perisic'in bir savunmacıyla girdiği ikili mücadelenin ardından ceza sahası içinde yere düşmesiyle penaltı talebinde bulundu; fakat hakem herhangi bir karar vermedi. Böylece Hırvatistan'ın bir-sıfırlık üstünlüğü ilk yarının sonuna kadar sürdü.

Çekya geri döndü, Mayer hızla cevap verdi

İkinci yarının başlamasıyla Çekya Milli Takımı, Hlozek ve Hubi'nin hareketlerinden faydalanarak oyun ritmini yükseltmeye ve Hırvatistan savunmasına daha fazla baskı yapmaya çalıştı; ancak son dokunuş, hücum girişimlerinin önündeki en belirgin engel olmayı sürdürdü.

Reklam

Buna karşılık Hırvatistan Milli Takımı hücum hırsından vazgeçmedi; kontrataklar ve kanat hareketleriyle ikinci golü aramayı sürdürdü ve birden fazla kez skoru ikiye katlamanın eşiğine geldi.

Matanovic, bir girişimde sol taraftan topu aldıktan sonra ceza sahasına doğru ilerleyip yakın direğe yerden bir şut gönderdiğinde öne çıktı; ancak Çekya kalecisi topu uzaklaştırarak parladı.

Reklam

Ayrıca Kovacic, ceza sahası sınırından bir şutla kaleyi tehdit etmeye çalıştı; fakat top kolaylıkla kalecinin ellerine gitti. Matanovic ise savunmanın top ağlara ulaşmadan müdahale etmesiyle yakın mesafeden bir fırsatı daha harcadı.

Maçın sonuna yaklaşılırken Çekya Milli Takımı, beraberlik arayışıyla girişimlerini yoğunlaştırdı ve sonunda 84. dakikada Livakovic'in kalesine ulaşmayı başardı.

Reklam

Gol, Hlozek aracılığıyla geldi. Hlozek'in gönderdiği şutu önce savunma uzaklaştırdı; ardından seken topu yeniden kazanan oyuncu, topu sol ayağına hazırlayıp uzak köşeye yerleşen sert bir şut gönderdi ve tribünler beraberlik golünün sevinciyle coştu.

Ancak ev sahibinin sevinci uzun sürmedi; çünkü Hırvatistan Milli Takımı'ndan yalnızca iki dakika sonra sert bir cevap geldi. Mayer, 86. dakikada galibiyet golünü kaydetmeyi başardı.

Reklam

Mayer, ceza sahası içindeki boş alanı değerlendirdi ve şut için uygun bir pozisyonda topu aldıktan sonra isabetli bir şekilde uzak direğe yönlendirerek Hırvatistan'ı yeniden öne geçirdi ve ev sahibini can alıcı bir anda şoke etti.

Çekya Milli Takımı, kalan dakikalarda yeniden geri dönmeye çalıştı; ancak Hırvatistan Milli Takımı üstünlüğünü korumayı başardı. Hakem, küçük ayrıntıların ve kale önündeki etkinliğin belirlediği bu karşılaşmada bitiş düdüğünü çalarak konuk takımın 2-1'lik galibiyetini ilan etti.

Reklam

Karşılaşma sonrası grubun durumu

Bu galibiyetle Hırvatistan Milli Takımı puanını 6'ya yükselterek gruptaki yolculuğunu üçüncü sırada tamamladı. Çekya Milli Takımı ise puan alamayarak sıralamanın sonunda kaldı ve ikinci kademeye düştü.

Buna karşılık İngiltere ve İspanya milli takımları çeyrek finale yükselmeyi kesinleştirdi. İngiltere Milli Takımı, aynı puanla mücadeleyi tamamlayan İspanya'ya averaj farkıyla üstünlük kurarak 15 puanla grubun lideri oldu.

Reklam

Hırvatistan, zor anlarla başa çıkabilme kabiliyetini göstererek karşılaşmadan önemli bir moral galibiyetiyle ayrıldı. Çekya Milli Takımı ise beraberlik puanıyla çıkmaya oldukça yakın olduğu bir maçı kaybederek ağır bir darbe aldı; çünkü Mayer, can alıcı bir golle sevincini bozdu.