Barcelona ile Manchester City arasında, İspanyol yıldız Rodri'nin transferini tamamlamak için görüşmeler çılgın bir hızla ilerliyor.

City'nin teknik direktörü Enzo Maresca'nın, Rodri'nin takım antrenmanlarına dönmesine bel bağladığını belirttiği açıklamasının, gerçek bir dayanaktan yoksun bir iyimserlik gösterisi girişiminden başka bir şey olmadığı açıkça ortaya çıktı.

İki kulübün müzakere makinesi kesintisiz bir tempoyla çalıştı ve oyuncunun transferi her zamankinden daha yakın hale geldi.

"Sport" gazetesi, 48 saatten biraz daha kısa bir süre sonra Barcelona'nın sunduğu ilk mali teklifin tüm ayrıntılarının fiilen teyit edildiğini ve Katalan kulübünün attığı yeni adımın bugün gün yüzüne çıktığını aktardı.

Ayrıca müzakere süreci de bu tür durumlardaki alışılmış senaryoyla örtüşüyor; Barcelona müzakere masasına 50 milyon euroluk bir meblağ koyarak işe başladı.

İngiltere'den kaynaklar, Manchester City'nin Rodri'den yaklaşık 70 milyon sterlinin altında bir bedel karşılığında vazgeçmeye hazır olmadığını teyit etmişti; dolayısıyla başarısızlığa mahkûm olan bu ilk teklif, daha ilk denemelerden itibaren devre dışı bırakıldı.

Bununla birlikte, Manchester City'yi taleplerini kabul etmeye ikna edebilecek ikinci bir teklif hazırlamak amacıyla hafta sonu boyunca görüşmelerin süreceği de o andan itibaren teyit edildi.

Nitekim öyle de oldu; çünkü hiçbir taraf, herkesin üzerinde mutabık göründüğü bir süreci geciktirmek istemiyor.

Bu meselenin alışılmış seyrinden hareketle İngiliz medyası, Katalan kulübünün yeni girişiminin mali ayrıntılarını ortaya koydu.

Şu anda Barcelona, 65 milyon euroluk bir meblağa ilaveten bonus olarak 5 milyon euro daha ödemeye hazır hale geldi; bu, kulüp açısından önemli bir mali gayret olsa da, Manchester City'nin talep ettiği 70 milyon sterlinlik meblağın hâlâ biraz altında kalıyor.

Şimdi ise Manchester City'nin bir adım öne çıkması ve onun da mali taleplerinde bir miktar esneklik göstermesi bekleniyor.