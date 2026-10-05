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Çılgın hız ve polis takibi: Pickford tehlikeli olayda suçunu kabul etti

J. Pickford
Everton
İngiltere
Premier Lig
İngiltere

Kurtulabilecek mi?

İngiltere ve Everton kalecisi Jordan Pickford, yaklaşık 200 bin sterlin değerindeki Lamborghini Urus marka aracını kullanırken bir trafik kazasına neden olmasına ramak kalan bir olayın ardından, dikkatsiz ve ihmalkâr araç kullanma suçlamasını kabul etti.

Mahkeme belgelerine göre, Cheshire polisinden bir memur, 14 Nisan günü Knutsford kentinde Pickford'un aracını tespit etti. Pickford, bir kavşakta dur işaretlerini görmezden gelmiş ve bu durum iki aracı çarpışmayı önlemek için ani fren yapmaya zorlamıştı.

Polis memuru Cecil Ricardo, aracın hızla yoluna devam ettiğini, ardından acil durum ışıklarını ve sireni kullanarak kovalamaya başladığını belirtti. Memur, yolun o kısmında izin verilen azami hızın yalnızca saatte 30 mil olmasına rağmen Pickford'un saatte 50 mil hızla araç kullandığını tespit ettiğini açıkladı.

Mahkeme, Pickford'un kendisini takip eden polis aracını fark etmiş göründükten sonra sonunda yolun kenarına çektiğini kaydetti.

Everton kalecisi, özel bir yargı prosedürü uyarınca suçlamayı yazılı olarak kabul etti, ancak cezanın hafifletilmesine yönelik koşulları sunmak için bir duruşma yapılmasını talep etti.

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Pickford'un, davanın görülmesi ve cezanın belirlenmesi için 7 Aralık'ta Chester Sulh Mahkemesi'ne çıkması bekleniyor.

Pickford, İngiliz futbolunun en önde gelen kalecilerinden biri olarak kabul ediliyor. Everton ile 336, İngiltere Milli Takımı ile de 92 maça çıkan file bekçisi, 2018, 2022 ve 2026 Dünya Kupalarında yer aldı; ayrıca 2020 ve 2024 Avrupa Milletler Kupası finallerinde "Üç Aslanlar"ın kalesini korudu.

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