Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappe'yi Çin'de kuşatan krizin yansımaları, kendisine atfedilen ve eski Çin lideri Mao Zedong'un alaycı bir görseli hakkındaki açıklamalarının, İspanyol futbolunun Çin pazarıyla ilişkilerine gölge düşüren bir meseleye dönüşmesiyle devam ediyor; tırmanan medya ve ticari hamleler de bunu izliyor.

Radio Marca muhabiri Ramon Alvarez, Real Madrid'in kısa süre içinde kriz hakkında resmi bir açıklama yapmasının muhtemel olduğunu öne sürdü.

Alvarez, X platformundaki hesabından şunları yazdı: "Real Madrid'in kısa süre içinde Mbappe ve Çin krizi hakkında bir açıklama yapması çok muhtemel."





Muhabir, olası açıklamanın içeriğini açıklamadığı gibi, kulübün bu açıklamayı yapma konusunda nihai bir karar aldığını da doğrulamadı.

Bu gelişmeler, İspanya'nın resmi haber ajansının, Çin resmi televizyon kurumu "CCTV"nin İspanya Ligi maçlarının yayınını, Mbappe'nin yer aldığı maçlarla birlikte durdurma ve Fransız oyuncunun göründüğü reklamlar ile video kliplerini kaldırma kararını ortaya koymasının ardından geldi.

Bu gelişme, İspanya Ligi ile Çin pazarı arasındaki ticari ve medyatik ilişki için olası bir darbeyi temsil ediyor; özellikle de meselenin yansımaları artık sosyal medya üzerindeki eleştirilerle sınırlı kalmayıp sponsorluk, reklamlar ve maç yayın haklarına kadar uzandığı için.

Bu gelişmelerden önce, üç Çinli şirket Mbappe ile ticari ortaklıklarını sonlandırdıklarını açıklamıştı.

Şirketler kararlarını, oyuncunun eski Çin lideri Mao Zedong'un görseline kendi yüz hatlarının yerleştirildiği alaycı bir görsel hakkındaki sözlerini çevreleyen tartışmanın tırmanmasının ardından, Çin ulusal duygularına hakaret olarak değerlendirdikleri açıklama veya davranışları reddetmeye dayandırdı.

Kriz, Çinli spor platformu "Dongqiudi"ye de uzandı; platform, Fransız oyuncunun İngiliz Harry Kane'in arkasında ikinci sırada, İspanyol Lamine Yamal'ın ise üçüncü sırada yer aldığı 2026 Altın Top sıralamasında Mbappe'nin adını "böyle bir kişi yok" anlamına gelen bir ifadeyle değiştirdi.

İspanyol haber ajansı "EFE"nin aktardığına göre kriz, Mbappe'ye en sevdiği alaycı görselin sorulmasıyla başladı; oyuncu, kendisini en çok güldüren görselin yüzünün bir Çinli diktatörün fotoğrafına yerleştirildiği görsel olduğunu söyleyerek yanıt verdi ve bunu arkadaşlarıyla sık sık kullandığını ekledi.

Oyuncu, aktarılan açıklamada doğrudan Mao Zedong'un adını anmamış olsa da, tartışma Mbappe'nin yüz hatlarını eski Çin liderinin görseliyle birleştiren ve dolaşımda olan bir görselle ilişkilendirildi; bu da Çin'de eleştirilere yol açtı.

Tebas'ın özrü

Yansımaları kontrol altına alma çabası kapsamında İspanya Ligi Birliği Başkanı Javier Tebas, birlik adına Çin halkından özür dileyerek olayın yol açtığı rahatsızlıktan dolayı üzüntüsünü dile getirdi ve birliğin krizi aşmak için Çin'deki ortakları ve ilgili taraflarla birlikte çalıştığını vurguladı.

Tebas, bireysel bir olayın, birliğin yıllar boyunca Çin ile kurduğu ilişkilere zarar vermesine veya profesyonel müsabakalara katılan 20'den fazla kulüp ile milyonlarca Çinli taraftarı etkilemesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.





Yansımaların kapsamı genişlerken, spor camiası Real Madrid'in krize dair tutumunu ve kulübün durumunu açıklamak için resmi bir bildiri yayımlayıp yayımlamayacağını bekliyor; öte yandan meselenin etkileri hâlâ oyuncunun kendisini aşarak İspanyol futboluyla bağlantılı ticari ve medyatik çıkarlara da uzanıyor.