Real Madrid teknik ekibi, Racing Santander karşılaşmasına saatler kala önemli bir moral desteği aldı; zira Türk yetenek Arda Güler, kas ağrılarını atlatarak takımla birlikte yapılan antrenmanlara geri döndü.

Kraliyet ekibi, bu haftaki üçüncü antrenman seansını Valdebebas Spor Şehri'nde tamamlayarak tüm dikkatini İspanya Ligi'nin 11. haftasına çevirdi. Bu hafta içinde takım, önümüzdeki pazar günü El Sardinero sahasında Racing Santander'e zorlu bir konuk olarak gidecek.

İspanyol "Sport" gazetesine göre antrenman seansı, kas yorgunluğuna bağlı ağrılar yüzünden son günlerde özel ve bireysel çalışmalar yapmak zorunda kalan Güler'in gruba doğal şekilde yeniden katılmasına sahne oldu. Böylece oyuncu, önümüzdeki maçta teknik direktörün seçeneklerini desteklemeye hazır hale geldi.

Valverde: Endişe sürüyor

Öte yandan, titiz tıbbi takip altında olmaya devam eden Uruguaylı yıldız Fede Valverde'nin durumunu belirsizlik sarmaya devam ediyor.

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Orta saha oyuncusu, Barcelona'ya karşı oynanan El Clasico maçında sarf ettiği muazzam fiziksel çaba sonucu önemli bir kas yorgunluğu yaşıyor. Sahada gruptan uzak şekilde özel antrenman programını sürdüren oyuncunun pazar günkü maça yetişip yetişemeyeceği büyük bir soru işareti oluşturuyor.

Dev kalecinin dönüşü

Kaleci cephesinde ise antrenmanlar bir başka sevindirici haber taşıdı; Belçikalı Thibaut Courtois, son seanslardan uzak kalmasına yol açan ateşli rahatsızlığını tamamen atlatarak tüm enerjisi ve gücüyle antrenmanlara geri döndü. Böylece El Sardinero'da Merengue'nin kalesini koruma konusundaki tam hazırlığını teyit etti.