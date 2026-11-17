Al Ahli, ezeli rakibi Al Nassr ile oynayacağı merakla beklenen klasikte en önemli iki yıldızından yararlanamayacak.

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Al Ahli, gelecek cuma günü Cidde'deki Alinma Stadyumu'nda ezeli rakibi Al Nassr'ı ağırlayacak . Mücadele, Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenmişti.

Maça yaklaşık 72 saat kala Suudi Arabistan gazetesi "Asharq Al-Awsat", Al Ahli'nin yıldızları kanat oyuncusu Saleh Abu Al-Shamat ile Ermeni orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan'ın klasikte forma giyemeyeceğini doğruladı.

Gazete, iki yıldızın son dönemde yaşadıkları sakatlıkların ardından rehabilitasyon programlarını tamamlayamadığını ve Al Nassr maçına hazır hale gelemediğini belirtti.

Spertsyan, bu ayın 2'sinde, yani 2 Kasım'da AFC Elit Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Al Ahli'nin Katar ekibi Al Sadd ile golsüz berabere kaldığı maçta adduktor kasında yırtık yaşadı.

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Bu sakatlık nedeniyle Ermeni oyuncu, mevcut milli arada UEFA Uluslar Ligi kapsamında Kıbrıs ve Letonya ile oynanan maçlarda ülkesinin milli takımında yer alamadı. Oyuncu, milli takımın sağlık ekibinin gözetiminde ve Al Ahli'nin sağlık ekibiyle koordineli şekilde yoğun bir tedavi ve rehabilitasyon programına alındı.

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İki sağlık ekibi, Spertsyan'ın sakatlığı nüksetmeden güvenli şekilde sahalara dönebilmesi için en iyi şekilde rehabilite edilmesi üzerinde çalıştı; ancak bunun Al Nassr klasiğinden önce gerçekleşmesi mümkün olmadı.

Spertsyan; oyun kurma, çizgiler arasında hareket etme ve hücum organizasyonlarına katkı sağlama becerileri sayesinde Al Ahli Teknik Direktörü Hollandalı Marino Pušić'in planlarındaki önemli seçeneklerden biri konumunda.

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Ermeni oyuncu, sezon başından bu yana Al Ahli formasıyla 17 maça çıktı ve bu maçlarda 3 gol atarken 7 asist yaptı.

Öte yandan Saleh Abu Al-Shamat, 12 Ekim'de Asya turnuvasının lig aşaması 2. haftasında Al Ahli'nin BAE ekibi Al Wasl'ı 3-1 yendiği maçta omzundan sakatlandı.

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Bu sakatlık, genç kanat oyuncusunun Roshn Suudi Ligi'nde Al Fayha, Al Khaleej ve Al Shabab maçlarını, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde ise Katar ekipleri Al Gharafa ve Al Sadd ile oynanan karşılaşmaları kaçırmasına neden oldu.

Abu Al-Shamat, Al Nassr klasiğine yetişme umuduyla rehabilitasyon programına alındığı için mevcut milli arada Suudi Arabistan Milli Takımı'na da katılamadı; ancak bu hedef gerçekleşmedi.

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Saleh Abu Al-Shamat'ın sezon başından bu yana Al Ahli formasıyla 12 maça çıktığını, bu maçlarda 1 gol atıp 1 asist yaptığını da hatırlatalım.

Spertsyan ve Abu Al-Shamat'ın birlikte forma giyemeyecek olması, Al Nassr klasiği öncesinde Al Ahli için can yakıcı bir darbe. Özellikle bu maçın, takımın bu sezon Roshn Ligi'nde şampiyonluk yarışına geri dönmesi açısından belirleyici olacağı düşünüldüğünde kayıp daha da büyük önem taşıyor.

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Al Ahli, 7 galibiyet ve 4 yenilgiyle topladığı 21 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde 6. sırada bulunuyor ve zirvedeki Al Hilal'in tam 9 puan gerisinde yer alıyor.

Al Nassr ise 28 puanla 3. sırada. Al Hilal'in 2 puan gerisindeki Al Nassr, 2. sıradaki Al Qadsiah'ın ise yalnızca averajla gerisinde kalıyor.