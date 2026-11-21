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Tennessee Titans, Amerikan futbolcusu Jaylen Harrell için endişeli. NFL takımının defensive end oyuncusu, Uber aracında yolcu olarak kaza geçirdi ve memleketi Florida eyaletindeki Tampa'da hastaneye kaldırıldı.

24 yaşındaki oyuncunun kazadan ne ölçüde etkilendiği ilk etapta netlik kazanmadı.

Titans, cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Jaylen Harrell dün ciddi bir trafik kazasına karıştı. Jaylen'in ailesiyle sürekli iletişim hâlindeyiz ve daha ayrıntılı bilgi edinmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Kulüp, uygun olduğunda yeni bir açıklama yapacağını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, "Jaylen şu anda hâlâ hastanede ve tıbbi bakım görmeye devam ediyor. Bu süreçte Jaylen'in ve ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Harrell hazırlık döneminde çapraz bağ yırtığı yaşamıştı; bu sezon forma giymesi artık mümkün olmayacaktı.