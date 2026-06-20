Cidde’nin kalbinden… İspanya’dan Dünya Kupası’nda Suudi betonuna yönelik uyarı

Al-Ittihad Kulübü’nün spor danışmanı İspanyol Ramón Planes, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İspanya ile oynanacak beklenen karşılaşma öncesinde Suudi Arabistan milli takımının tehlikesine dikkat çekti ve “Yeşiller”in herhangi bir rakibi zorlayabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Pazar akşamı İspanya'nın "La Roja" takımıyla zorlu bir sınava hazırlanıyor. Yeşiller, turnuvanın ilk turunda Uruguay ile elde ettikleri değerli beraberliğin ardından bu maçta da olumlu sonuçlar serisini sürdürmeyi hedefliyor.

İspanyol “Onda Cero” radyosuna verdiği demeçte Planes, Suudi Arabistan ile oynanacak maçın İspanya milli takımının Yeşil Burun Adaları ile oynadığı maça büyük ölçüde benzeyeceğini vurguladı, ancak Suudi Arabistan milli takımının daha güçlü hücum yeteneklerine ve hücuma hızlı geçiş konusunda daha belirgin bir kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

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Federasyonun spor danışmanı, Suudi milli takımının boşlukları değerlendirebilen ve daha cesur oynayabilen oyunculara sahip olduğunu belirtti; bu durum, önceki maçlara kıyasla İspanya milli takımı için farklı zorluklar yaratabilir.

Planes, Suudi milli takımının Uruguay ile oynadığı açılış maçında iyi bir performans sergilediğini belirterek, bazı ayrıntılar olmasaydı takımın galibiyete çok yakın olduğunu ve üç puanı alabileceğini vurguladı.

Suudi milli takımının en önemli güçlü yanlarından birinin teknik istikrar ve oyuncular arasındaki uyum olduğunu ekleyen Planes, takımın ana kadrosunda hâlâ 2022 Dünya Kupası’nda yer alan çok sayıda oyuncunun bulunduğunu ve bunun da takıma baskı ve büyük maçlarla başa çıkma konusunda ek bir deneyim kazandırdığını açıkladı.

Bu konuda şunları söyledi: “Suudi milli takımı sağlam bir savunmaya ve hücuma geçiş yeteneğine sahip; bu da İspanya’ya büyük ölçüde zorluk çıkaracaktır.”

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Planes ayrıca son yıllarda Suudi futbolunda yaşanan gelişmeyi övdü ve şu anda yaşananların, Krallık içinde sporu genel olarak, futbolu ise özel olarak geliştirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir projenin parçası olduğunu belirtti.

Blanes, Suudi Arabistan’ın bölgede büyük bir futbol mirasına sahip olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkenin, sporun ve futbolun büyümesi için çok net bir proje var. Oyunu geliştirmek için deneyimli isimlere güvenmek istediler. Suudi Arabistan, bölgedeki en köklü futbol geleneğine ve tarihine sahip ülke ve bu durum, bugün milli takımın gelişimi ve büyük turnuvalarda rekabet edebilme kapasitesine yansıyor.”