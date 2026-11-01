Bayern Münih oyuncusu Faslı İsmail Sayberi, Almanya Ligi'nde Borussia Dortmund karşılaşması sırasında yaşadığı ciddi sağ ayak bileği sakatlığının tedavisi için geçirdiği başarılı ameliyatın ardından hastaneden taburcu oldu. Oyuncunun sahalardan en az aylarca uzak kalması bekleniyor.

Sayberi, "Instagram" hesabından hastane yatağında gülümserken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu yorumu yaptı: "Ameliyat başarılı! Antrenmanlara dönme vakti geldi. En kısa sürede sahada görüşmek üzere."

Faslı oyuncu, cumartesi akşamı Dortmund ile oynanan ve 2-2 biten karşılaşmada, tam olarak 24. dakikada, rakip kalecisi Gregor Kobel ile girdiği mücadelede seken bir topa ulaşmaya çalışırken sağ ayak bileğinin burkulması sonucu sakatlanmıştı.

Olaydan yaklaşık 16 saat sonra Bayern Münih resmi teşhisi açıkladı ve Sayberi'nin kaval kemiği ile fibula kemiği arasındaki bağda, yani ayak bileği ekleminin üst kısmını sabitlemekten sorumlu olan bağlarda yırtık olduğunu belirtti.

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Alman "Bild" gazetesi, oyuncunun en az üç ay sürecek bir rehabilitasyon dönemine ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Bayern'in sıkıntıları Sayberi'nin sakatlığıyla sınırlı kalmadı; Serge Gnabry de aynı maçın 31. dakikasında sol diz arka adalesindeki sakatlık nedeniyle sahayı terk etti. Alman gazetesine göre oyuncunun 4 ila 6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu darbeler, Bayern'in salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlandığı döneme denk geldi. Takım, Sayberi, Gnabry, Luis Diaz ve Jamal Musiala'yı kapsayan etkili hücum eksiklikleri yaşarken, Dortmund karşılaşmasını sağ dizindeki ağrılar nedeniyle terk eden Michael Olise'nin hazır olup olmadığına dair soru işaretleri de sürüyor.

Bayern bu karşılaşmayı, menenjit sakatlığı nedeniyle görevi başında olamayan Vincent Kompany'nin yokluğunda görevi üstlenen geçici teknik direktörü Aaron Danks yönetiminde oynayacak.