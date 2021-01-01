Christoph Daum'dan Fenerbahçe mesajı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un koltuğunun sallanmasının ardından gündeme gelen isimlerden biri olan Christoph Daum, Twitter'da gündeme yerleşti.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın üç puan gerisine düşen ve hafta sonu Trabzonspor ile oldukça kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu sallanırken, Christoph Daum'dan sürpriz bir mesaj geldi.

Akşam gazetesine konuşan Alman teknik adam sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada kendisine verdiği desteğe teşekkür ederken, Fenerbahçe ile adının anılmasını da değerlendirdi.

Fenerbahçe için konuşmanın doğru olmayacağının altını çizen Daum, "Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum. Ancak Fenerbahçe için şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Sosyal medyadan sık sık Türkiye'de olduğu yıllara ilişkin fotoğraflar paylaşmasına da değinen Daum, "Sosyal medya hesabımdan fotoğrafları paylaştım çünkü Türkiye benim ikinci vatanım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu söyleşinin ardından öğle saatlerinde İstanbul'da olduğu eski günlerinden bir fotoğraf paylaşan tecrübeli teknik adam, Türkçe bir şekilde 'Günaydın' mesajı yazdı.

Bu paylaşımının ardından Twitter'da Türkiye gündemine ilk sıradan giren Daum hakkında 190 bini aşkın tweet atıldı. Fenerbahçe'de dört sezon görev yapan Daum bu sezonların tamamında son haftaya lider girmeyi başarırken, iki şampiyonluk kazanmıştı.