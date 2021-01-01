Christoph Daum Fenerbahçe'den teklif aldı mı?

Adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan Christoph Daum, sarı - lacivertlilerle ilgili konuştu

Fenerbahçe'de kötü sonuçların ardından adı gündeme gelen tecrübeli teknik adam Christoph Daum bir açıklama yaptı. Alman Bild Gazetesi'ne konuşan teknik adam, Fenerbahçe'den teklif almadığını söyledi.

Daum'un bu açıklamasına rağmen Alman Bild Gazetesi'nde, "Daum teklif almadığını söylese de, bu teklif hızlı bir şekilde gelebilir. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı. Trabzonspor ile oynanacak zorlu maçtan sonra tablo daha da ağırlaşabilir. Neredeyse 1 yıldır oynamayan Mesut Özil, kurtarıcı gibi getirildiği İstanbul'da form tutmaya çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı

67 yaşındaki teknik adam Türkiye'de ilk olarak 1994 yılında Beşiktaş'ı çalıştırdı. İki farklı dönemde çalıştırdığı Beşiktaş'ta bir şampiyonluk yaşayan Daum, daha sonra Fenerbahçe'de de teknik direktörlük yaptı. Sarı - lacivertlilerde iki kez lig şampiyonluğunu kazanmayı başaran Daum ayrıca Bursaspor'da da görev yaptı.