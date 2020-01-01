Christian Vieri: "Messi, futbolun Harry Potter'ı!"
İtalyan futbolunun unutulmaz golcülerinden Christian Vieri, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi için "Harry Potter" benzetmesi yaptı.
Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 2-0'lık skorla mağlup ettikleri maçta Ousmane Dembele'nin golünü hazırlarken, penaltıdan bir de gol kaydetmiş ve sergilediği performansla da karşılaşmaya damga vurmuştu.
CBS Sports kanalında Juventus - Barcelona maçını yorumlayan Vieri, "Muhteşem bir Barcelona vardı sahada. Kolaylıkla 6-7 gol atabilrilerdi. Messi ise tam bir büyücü. Futbolun Harry Potter'ı! O futbolu bıraktığında televizyonumu atıp sadece Netflix izleyeceğim. Çünkü Messi futbolu bıraktığında televizyonda izleyebileceğim bir şey kalmayacak." dedi.
Vieri, Katalan devinin La Liga'da geçtiğimiz hafta Real Madrid'e nasıl kaybettiğine anlam veremediğini de sözlerine eklerken, "Juventus maçında oynadıkları futbolla hiçbir maçı kaybetmezler. Her maç farklıdır elbette ama gördüğüm bu Barcelona harikaydı. Hele ki Messi gibi bir oyuncunuz olduğunda işler çok başka oluyor." diye konuştu.