Christian Luyindama için Aston Villa iddiası

Galatasaray'ın 26 yaşındaki savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın Ada ekiplerinin gündeminde olduğu öne sürüldü.

forması giyen Christian Luyindama, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.

Foot RDC'nin İngiliz basınına dayandırdığı habere göre 'ın kadrosuna katmak istediği Luyindama için Aston Villa devreye girdi ve sarı kırmızılılara ilk teklifi yaptı.

Haberde, Aston Villa'nın 26 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken Everton Menajeri Carlo Ancelotti'nin de bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi.

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Galatasaray, Ocak 2019'da 3 milyon euro'ya Standard Liege'den kiraladığı Christian Luyindama'nın bonservisini Temmuz 2019'da 5 milyon euro karşılığında aldı.



2019-20 sezonunda sarı kırmızılı formayla 15 maça çıkan Luyindama, ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanmış ve uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.