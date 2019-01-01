Christian Luyindama dizinden ameliyat oldu

Galatasaray’ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, sol dizinden ameliyat geçirdi.

Demokratik Kongo’nun Gambiya ile oynadığı milli maçta sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve menisküsünde yırtık meydana gelen Christian Luyindama bıçak altına yattı.

’dan yapılan açıklamada Luyindama’nın kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Christian Luyindama, bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital’da kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz"