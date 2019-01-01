Transfer

Christian Luyindama, bonservisiyle Galatasaray'da

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AA
Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini 5 milyon euro karşılığında aldı.

Galatasaray Kulübü, geçen sezonun devre arasında Standard Liege'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın bonservisini aldı. 

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Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve Belçika ekibine 5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu. 

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Luyindama ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, oyuncunun yıllık sabit ücretinin ise 1 milyon 50 bin euro olacağını bildirdi. 

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Galatasaray, Luyindama için Ocak ayında Standard Liege'e 3 milyon euro'luk kiralama bedeli ödemişti. 

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