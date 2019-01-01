Christian Luyindama, bonservisiyle Galatasaray'da

Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini 5 milyon euro karşılığında aldı.

Kulübü, geçen sezonun devre arasında Standard Liege'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın bonservisini aldı.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve ekibine 5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu.

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Luyindama ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, oyuncunun yıllık sabit ücretinin ise 1 milyon 50 bin euro olacağını bildirdi.

Galatasaray, Luyindama için Ocak ayında Standard Liege'e 3 milyon euro'luk kiralama bedeli ödemişti.