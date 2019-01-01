Christian Luyindama: Club Brugge maçında aldığımız sonuç kötü değil

Galatasaray’ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, Club Brugge maçının ardından Belçika basınına konuştu.

maçından aldıkları 1 puanın önemli olduğunu söyleyen Christian Luyindama, “Yeniden Club Brugge’a karşı oynama fırsatı bulduğum için mutluyum. Burada aldığımız sonuçla ileriye doğru bir adım attık. Club Brugge zor bir rakip ve aldığımız sonuç kötü değil” dedi.

’ye kolaylıkla uyum sağladığını da ifade eden Luyindama, “ büyük bir kulüp. Uyum sağlamam zor olmadı. Ara sıra adımdan söz ettiriyorum. Patron (lakabı) benim, biliyorsunuz. Çok çalışıyorum ve hırslıyım. Bu sayede oynadığım her kulüpte başarılı oluyorum” diye konuştu.

Eski kulübü Standard Liege’i de yakından takip ettiğini belirten Luyindama, “Neredeyse her maçı izledim. Kulüpteki herkesle iletişimim devam ediyor. Küçük kardeşim (John Luyindama) onlarla idmana çıkıyor. Çok güçlü bir oyuncu. Her şey yolunda gidiyor. Orada patlama yapacaktır. Belki Ligi yeni bir Luyindama kazanır” diyerek sözlerini noktaladı.