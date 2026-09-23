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VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Bart DHanis
Çeviri:

Christian Eriksen, VfL Wolfsburg’dan derhal ayrılıyor

VfL Wolfsburg, Christian Eriksen’in sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Alman kulübü duyurusunda, sezon sonuna kadar devam eden sözleşmenin Danimarkalı oyuncu tarafından tamamlanmayacağını belirtti.

Almanya’dan gelen bu haber, geçen yaz yaşanan sarsıcı olayların ardından geldi.

Danimarkalı oyuncu, haziran ayında Danimarka Milli Takımı ile bir hazırlık maçına çıkmıştı. Maçın bitimine yirmi dakika kala rahatsızlandı ve yere yığıldı.

Ajax, Tottenham Hotspur ve Manchester United başta olmak üzere çeşitli takımlarda forma giyen eski oyuncu, 2021 Avrupa Şampiyonası’nda yere yığıldıktan sonra kalp piliyle oynuyordu.

Eriksen’in futbola tamamen nokta koyup koymayacağı ise bilinmiyor. Orta saha oyuncusu son dönemde Danimarka’da ailesinin yanında iyileşme sürecini geçirdi.

Eriksen, “Wolfsburg’daki herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Benim için ailemin yanında olmak önemli. Kulüple birlikte bir çözüm bulduğumuz için çok mutluyum. Kulübün Bundesliga’ya geri dönmesi için doğru ellerde olduğuna eminim” dedi.

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