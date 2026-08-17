FC Sion - Ajax maçının gelecek perşembe Ziggo Sport yerine KIJK'ta yayınlanacağı haberi, pazartesi akşamı Chris Woerts tarafından De Oranjezomer programında duyuruldu. Maçı izlemek isteyenlerin 4,99 euro karşılığında bilet alması gerekiyor.

Woerts, “Gelecek perşembe maçı canlı yayınlamak için, İsviçre hariç olmak üzere dünya çapındaki televizyon yayın haklarını satın aldığımızı ayarladım” açıklamasını yaptı.

“Talpa'nın yeni platformu KIJK'ta. Bununla büyük gurur duyuyoruz. Dünya çapında. Yani insanlar İspanya, İtalya ya da Amerika'da kampta olsalar bile... Herkes o maçı satın alabilir. Çok uygun, 4,99. Ve umarım çok güzel bir maç olur. Bu yayın, dünya çapında Talpa'ya özel.”

Woerts'in bu sürpriz duyurusu stüdyoda ayakta alkışlandı. “Dünya çapında olması büyük bir avantaj. Çünkü normalde yurt dışındaysanız bu mümkün olmuyor. Ama şimdi herkes o maçı rahatlıkla izleyebilecek” diye devam etti.

Programda yer alan Bas Nijhuis'in, neden örneğin FC Twente yerine Ajax'ın seçildiğini sorması üzerine Woerts, “Twente evinde oynuyor ve sanırım Twente bu hakları ESPN'e satmayı tercih etti” yanıtını verdi.

“Bu bir hak ticareti, yani en yüksek teklifi veren alır. Ve bu haklar boştaydı, biz de tesadüfen bu hafta sonu fırsatı değerlendirdik.”

Normalde Ajax'ın Avrupa maçlarını Ziggo Sport yayınlıyor, ancak söz konusu karşılaşma o kanala göre UEFA Avrupa futbolu paketine dahil değil. Bu nedenle ev sahibi kulüp yayın haklarını en yüksek teklifi verene satabiliyor ve bu kez o taraf KIJK oldu.